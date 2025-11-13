شياخة مطلوب في فرنسا.. خطوة تُنعش آماله في العودة إلى منتخب الجزائر

- أمين شياخة، المهاجم الجزائري الشاب في نادي فايله الدنماركي، يجذب اهتمام نادي رين الفرنسي المعروف باكتشاف المواهب، مما قد يعيده إلى دائرة اهتمام مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، قبل بطولتي كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026. - إدارة رين تراقب شياخة بعد تألقه في مباراة ضد كوبنهاغن، وتفكر في تقديم عرض مالي لضمه، بينما يحتفظ كوبنهاغن بخيار استعادته في الانتقالات الشتوية، مما يعزز فرصه في العودة للمنتخب الجزائري. - شياخة يفضل التركيز على مستواه الحالي مع فايله، بينما تبقى الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مستقبله، سواء بالانتقال إلى فرنسا أو العودة لكوبنهاغن، مما قد يعزز فرصه في المنتخب الجزائري.

دخل المهاجم الجزائري الشاب والمحترف في نادي فايله الدنماركي، أمين شياخة (19 عاماً)، دائرة اهتمام نادي رين الفرنسي، أحد أبرز الأندية المتخصصة في استقطاب المواهب الشابة في أوروبا، وهي خطوة قد تُعيده إلى واجهة اهتمامات مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، قبل الاستحقاقات القادمة على غرار منافستي كأس أمم أفريقيا 2025، ثم كأس العالم 2026.

وبحسب موقع "سكور" الدنماركي، أمس الأربعاء، فقد حضر كشافو نادي رين نهاية الأسبوع الماضي إلى مدينة فايله لمتابعة أمين شياخة، الذي تألق خلال الفوز على نادي كوبنهاغن، إذ كان المهاجم الجزائري نجم اللقاء بتسجيله هدف الفوز أمام فريقه الأصلي الذي لا يزال مرتبطاً معه بعقد طويل الأمد. ويبدو أن إدارة رين تفكر جدياً في التحرك نحو اللاعب، وخصوصاً أن النادي يملك سجلاً ناجحاً في اكتشاف المواهب مثل رافينيا وجيريمي دوكو، فضلاً عن تجاربه السابقة في السوق الإسكندنافية.

وإن قرر الفريق الفرنسي الانتقال من مرحلة المراقبة إلى المفاوضات، فسيكون مطالباً بتقديم عرض مالي معتبر، إذ يمتد عقد شياخة مع فايله حتى نهاية الموسم الجاري، في وقت يحتفظ فيه نادي كوبنهاغن ببند يسمح له باستعادة لاعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو خيار مطروح بقوة، بحسب ما أكده الصحافي الدنماركي فرزام أبو الحسيني في بودكاست، حين قال: "حصل شياخة على دقائق اللعب التي أرادها كوبنهاغن من خلال الإعارة، وإذا أراد الاحتفاظ بمكانه في المنتخب الجزائري والمشاركة في كأس العالم المقبلة، فإن العودة إلى كوبنهاغن ستكون خطوة منطقية".

من جانبه، بدا أمين شياخة حذراً في تصريحاته لصحيفة "تيبسلادت" الدنماركية بعد مباراة كوبنهاغن، قائلاً إنه على علم ببنود عقده، لكنه لا يريد التفكير كثيراً في العروض أو العودة المحتملة في الوقت الراهن، مفضلاً التركيز على الاستمرار في تقديم مستويات قوية مع فايله ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه هذا الموسم.

ويبدو أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في مسار اللاعب الجزائري. فانتقاله إلى نادٍ معروف في فرنسا، أو عودته إلى ناديه الأصلي كوبنهاغن، قد يمنحانه فرصة جديدة للعودة إلى صفوف منتخب الجزائر على المدى القريب، في وقت يسعى فيه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لإعادة بناء المنتخب بتشكيلة خليطة بين الخبرة والشباب. مع التذكير بأن المدرب البوسني أبعد شياخة عن المعسكر الحالي المقام في جدة السعودية لأسباب فنية، مفضلاً إعادة نجم دينامو زغرب الكرواتي، منصف بقرار.