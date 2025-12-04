شويعر يدخل حسابات السكتيوي أمام عمان بعد تأهيله من الفيفا

- تعزيز صفوف المغرب الرديف: يستعد منتخب المغرب الرديف لمواجهة عمان في كأس العرب بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على جزر القمر، مع تعزيز صفوفه بانضمام منير شويعر بعد تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى المغربية. - استراتيجية المدرب السكتيوي: يخطط المدرب طارق السكتيوي لاستخدام منير شويعر في المباراة، سواء كأساسي أو كبديل، لتحسين أداء خط الوسط والهجوم، مع التركيز على السرعة والضغط العالي لإرباك الخصم. - تحديات وإصابات: يواجه المنتخب تحديات بسبب إصابات يوسف ميهري وأشرف بن شرقي، مما يجعل تعزيز الفريق بأسماء بارزة مثل عبد الرزاق حمد الله أمراً ضرورياً.

يخوض منتخب المغرب الرديف، بقيادة مدربه طارق السكتيوي (48 عاماً)، مباراته الثانية ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب المقامة في قطر حتى الـ 18 ديسمبر/كانون الأول، وذلك عندما يواجه منتخب عمان، غداً الجمعة، بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المستحق على منتخب جزر القمر (3-1) في افتتاح هذه المجموعة يوم الثلاثاء الماضي، وأيضاً بعدما أصبح منير شويعر (26 عاماً) مؤهلاً رسمياً لارتداء قميص المنتخب الرديف، إثر موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى المغربية.

واعتبر المدرب طارق السكتيوي هذه الخطوة إضافة نوعية لتدعيم صفوف كتيبة القائد عبد الرزاق حمد الله (35 عاماً) في بطولة كأس العرب، والعمل على تحسين جودة خطي الوسط والهجوم أمام منتخب عمان، خصوصاً بعد إصابة يوسف ميهري (26 عاماً) وأشرف بن شرقي (31 عاماً).

ورغم أن منير شويعر، الذي ارتدى قميص مختلف الفئات العمرية لمنتخب فرنسا، كان حاضراً في معسكر المنتخب الرديف منذ البداية، فإن مشاركته في المباريات الرسمية ظلت عالقة إلى حين توصل الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى ترخيص من "الفيفا"، حتى يكون حضوره الأول بقميص رديف المغرب قانونياً.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الخميس، من مصدر بالجهاز الفني لرديف المغرب، رفض ذكر اسمه، فإن المدرب طارق السكتيوي وضع شويعر ضمن حساباته في لقاء منتخب عمان، سواء كان أساسياً أو ورقة بديلة يستعين بها في الشوط الثاني، خصوصاً بعد الأداء غير المقنع الذي أظهره لاعبو خط الوسط في مباراة جزر القمر.

وتشير هذه المعلومات إلى أن المدرب طارق السكتيوي يثق في قدرة منير شويعر في بناء الهجمات واستغلال السرعة التي يتمتع بها، إذ يتطلع إلى اعتماد خطة مغايرة تعتمد على السرعة وتكثيف الهجمات عبر نهج أسلوب الضغط العالي، من أجل إرباك حسابات المنتخب المنافس. ومن المرجح أن يعتمد السكتيوي على التشكيلة نفسها التي خاضت مباراة جزر القمر يوم الثلاثاء الماضي، مع إمكانية تدعيمها بأسماء بارزة على غرار نجم نادي الشباب السعودي عبد الرزاق حمد الله.