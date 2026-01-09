شوفالييه يستغلّ ثقة إنريكي.. نجم التصديات في كأس الأبطال الفرنسي

- قاد لوكا شوفالييه باريس سان جيرمان للفوز بكأس الأبطال ضد أولمبيك مرسيليا بركلات الترجيح (4-1) بعد التعادل (2-2)، حيث تألق في التصدي لأول محاولتين، مما سهل مهمة زملائه في الفريق. - أظهر باريس سان جيرمان شخصية البطل بعودته في المباراة بعد تأخره (2-1)، وأثبت إصراره على الدفاع عن ألقابه رغم المنافسة القوية من مرسيليا. - شوفالييه، خريج أكاديمية ليل، استعاد مكانته في الفريق بعد تألقه في السوبر الأوروبي وكأس الأبطال، مستغلاً إصابة الحارس الروسي.

استهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حملة الدفاع عن الألقاب التي توّج بها في الموسم الماضي، بالحصول على كأس الأبطال إثر انتصاره مساء الخميس على أولمبيك مرسيليا بركلات الترجيح (4ـ1) بعد نهاية اللقاء بالتعادل (2ـ2) في الكويت، وذلك بفضل ما قدّمه الحارس لوكا شوفالييه (24 عاماً).

وأظهر باريس سان جيرمان خلال مواجهة غريمه التاريخي، شخصية البطل، بما أنّه كان متأخراً في النتيجة (2ـ1) بعدما عاد مرسيليا بالنتيجة واقترب أكثر من قتل المواجهة بهدفٍ ثالث، لكن بعد تلك الهجمة شهد الحاضرون في استاد جابر الأحمد لحظة استثنائية، حين استطاع دفاع نادي العاصمة الإبداع في إيقاف الهجوم، قبل أن يضرب منافسه بهدفٍ حاسم، أظهر من خلاله الفريق إصراراً كبيراً على حصد الألقاب والدفاع عن نجاحاته وكذلك العقلية الانتصارية التي تُسيطر على الفريق في المرحلة الحالية، خاصة أنّه وجد منافسة قوية من نادي الجنوب الفرنسي الذي تسلح بالجزائري أمين غويري، ولكن في النهاية كان الحسم لصاحب الثلاثية محلياً في الموسم الماضي.

وفرض الحارس لوكاس شوفالييه نفسه نجماً للمباراة، حين أبدع في ركلات الترجيح، عندما صدّ أول محاولتين ليسهل مهمة رفاقه، بما أن باريس سان جيرمان سجل كلّ الركلات، مع العلم أنّه كان خارج حسابات المدرب لويس إنريكي في نهاية العام الماضي، وظهر الحارس الروسي ماتفي سيفانوف أساسياً في نهائي كأس القارات وأبدع بدوره في صد أربع ركلات ترجيح في مواجهة فلامنغو البرازيلي، ولكن شوفالييه الذي تألق في السوبر الأوروبي في بداية الموسم أعاد تألقه في كأس الأبطال، ولعب دوراً كبيراً في انتصار باريس سان جيرمان على غريمه التاريخي، وبالتالي قد يكون استعاد مكانته في الفريق، مستغلاً إصابة الحارس الروسي بأفضل طريقة ممكنة.

وُلد شوفالييه في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2001، وهو من خريجي أكاديمية الشباب في ليل، كان الحارس خلف مايك مانيان وأوريستين كارنيزيس في 2020-2021، حين حقق بصحبتهم لقب الدوري، لعب في البداية مع نادي فالنسيان في دوري الدرجة الثانية معاراً لمدّة موسم واحد، اكتسب بعض الخبرة وعاد إلى ليل ليظهر أول مرة في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2022 بأداءٍ مميز أمام مرسيليا، وهو الذي حصل خلال تلك الفترة على دعم من مانيان حارس ميلان، بعدما وجّه إليه النصح والتشجيع بحسب ما ذكر الأسطورة تييري هنري (محلل "برايم فيديو سبورت").

استطاع شوفالييه أن يلعب دور البطل خلال الموسم الماضي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حين فاز ليل بهدفٍ من دون مقابل على النادي الملكي، ومنحته صحيفة ليكيب تقييماً 9 على 10، مع الإشارة إلى أنّه حصل في السابع من نوفمبر 2024 على أول استدعاء رسمي إلى المنتخب الفرنسي الأول بعدما دافع عن قميص منتخب الشباب تحت 16 و18 عاماً في لقاءات ودية.