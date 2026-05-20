شوشان يلفت الأنظار في فرنسا.. وديجون يتحرك لتأمين بقائه

- أبدى نادي ديجون الفرنسي رغبته في تمديد عقد اللاعب التونسي سامي شوشان بعد تألقه في الموسم الماضي، حيث انتقل من برايتون الإنجليزي رغم اهتمام أندية أوروبية أخرى، وساهم في صعود ديجون لدوري الدرجة الثانية الفرنسي. - عانى شوشان في البداية من التأقلم مع أجواء البطولة الجديدة، لكنه نجح تدريجياً في فرض نفسه كلاعب أساسي في خط الوسط، مما جعله محط اهتمام متابعي كرة القدم التونسية. - خاض شوشان 29 مباراة هذا الموسم، وبدأت إدارة ديجون مفاوضات لتمديد عقده الذي ينتهي في 2027، للحفاظ عليه كعنصر أساسي في الفريق.

أبدى نادي ديجون الفرنسي، رغبته في تمديد عقد لاعب الوسط التونسي سامي شوشان (22 عاماً)، وذلك بعد المستويات التي قدمها خلال الموسم الماضي مع الفريق. وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأربعاء، فقد اختار شوشان اللاعب السابق لنادي برايتون الإنكليزي، الانتقال إلى ديجون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته، في خطوة ارتبطت بطموح النادي في الصعود إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وتمكن ديجون من تحقيق هدفه بالتتويج بلقب دوري الدرجة الوطنية والصعود إلى دوري الدرجة الثانية، ليعود إلى مستوى أعلى في المنافسات المحلية. وعانى اللاعب في بداية تجربته مع الفريق من صعوبة التأقلم مع أجواء البطولة الجديدة، قبل أن ينجح تدريجياً في فرض نفسه ضمن خط الوسط، ويصبح أحد الخيارات الأساسية في تشكيلة الفريق.

وخاض شوشان 29 مباراة خلال الموسم الحالي، بينها 12 مشاركة أساسية في الدوري، ليقدم أداءً لافتاً جعله محل متابعة من قبل متابعين لكرة القدم التونسية، خصوصاً بعد مشاركته في بعض الحصص التدريبية مع المنتخب الوطني التونسي. وبناءً على هذا التطور، بدأت إدارة ديجون بالفعل فتح باب المفاوضات مع اللاعب من أجل تمديد عقده، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2027، في إطار سعي النادي للحفاظ على أحد أبرز عناصره في خط الوسط استعداداً للموسم المقبل في مسابقة دوري الدرجة الثانية.