شهيدان من أسرة الكرة الفلسطينية في القصف على غزة

- استُشهد حارس مرمى نادي خدمات النصيرات بدر أبو دلال ولاعب الوسط السابق محمد سالم ووالدته في قصف إسرائيلي على غزة، مما أدى إلى استشهاد حوالي مئة فلسطيني، بينهم 46 طفلاً. - فقد نادي خدمات النصيرات والمشتل العديد من كوادرهم الرياضية خلال الحرب، مما أثر على الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وأدى إلى تأجيل فعاليات رياضية. - ارتفع عدد شهداء الحركة الرياضية في فلسطين إلى حوالي 950 شهيداً، مع استمرار الاعتقالات والإصابات بين الرياضيين، بينما أُفرج عن ثلاثة رياضيين مؤخراً ضمن صفقة تبادل أسرى.

استُشهد حارس مرمى نادي خدمات النصيرات بدر أبو دلال (15 عاماً)، ولاعب وسط نادي المشتل السابق محمد سالم (36 عاماً)، ووالدته، في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزّة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء. وتسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة في استشهاد حوالى مئة فلسطيني، منهم 46 طفلاً.

ودافع أبو دلال عن مرمى فرق الفئات السنيّة في نادي خدمات النصيرات في غزة، وأصبح قريباً من الانضمام للفريق الأول، معوّضاً رحيل حارس مرماه الشهيد محمد الغفاري، بينما بدأ سالم مسيرته مدافعاً عن ألوان فريق كرة القدم في نادي الصداقة، وساهم بصعوده إلى دوري الدرجة الممتازة عام 2010، قبل انتقاله إلى فريق المشتل عام 2017، واعتزل اللعبة مؤخراً، وهو الشقيق الأصغر للكابتن سامي سالم، مدرب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية.

وفقد نادي خدمات النصيرات عدداً من كوادره الرياضية خلال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، أبرزهم المشرف الرياضي السابق نادر أبو يوسف، والناشط الاجتماعي عمر أبو شاويش، وصانع ألعاب فريق كرة القدم طارق الهور، واللاعب محمد أبو زايد، والمهاجم المعروف محمد السطري، بينما فقد نادي المشتل عدداً من أبنائه شهداء، أبرزهم الشاب حازم اليازجي.

واضطر نادي خدمات النصيرات، الذي استمر بممارسة نشاطاته الرياضيّة والمجتمعيّة خلال حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لتأجيل يوم رياضي أعدّ لإقامته يوم الجمعة المقبل، بسبب القصف الذي طاول مخيّم النصيرات ومحيط مقرّه.

وارتفع عدد شهداء الحركة الرياضية والكشفيّة في فلسطين إلى حوالى 950 شهيداً حسب الإحصائية الأخيرة التي نشرها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، منهم حوالى 467 من لاعبي كرة القدم، واختفت آثار أكثر من 119 رياضياً، بالإضافة إلى اعتقال 29 رياضياً، وإصابة 43 رياضياً، إلى جانب استشهاد 15 من الإعلاميين الرياضيين. واعتاد اتحاد اللعبة في فلسطين أن يضع ملاحظاته على هذه الأرقام، بالإشارة إلى أن "هذه الأرقام ليست دقيقة، بسبب وجود بشر تحت الأنقاض".

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً عن ثلاثة من الرياضيين في فلسطين، هم نجم نادي اليرموك الفلسطيني كرم شبير، الذي اعتقل نهاية يناير/ كانون الثاني 2024، خلال اجتياح جيش الاحتلال مقرّ الصناعة التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في خانيونس، بالإضافة إلى المدرب الفلسطيني محمد النجار، ولاعب تنس الطاولة عبد الله السقا، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس قبل عشرين يوماً.