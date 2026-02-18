شنايدر ينتقد أوتاميندي بعد لقطة الوشم: تصرفٌ طفولي

- تفاعل ويسلي شنايدر مع مباراة ريال مدريد وبنفيكا، منتقداً تصرفات نيكولاس أوتاميندي تجاه فينيسيوس جونيور، واصفاً إياها بالطفولية، مشيراً إلى أن أوتاميندي لم يساهم في فوز الأرجنتين بكأس العالم. - شنايدر استنكر استفزاز أوتاميندي لفينيسيوس، مشيراً إلى أن الأخير فاز بألقاب دوري أبطال أوروبا، مما يجعل استفزاز أوتاميندي غير مبرر. - انتقد شنايدر حادثة العنصرية التي قام بها جيانلوكا بريستياني تجاه فينيسيوس، معبراً عن استيائه من استمرار وصف السود بالقرود، ومشيراً إلى تناقض بريستياني بوجود زملاء سود في فريقه.

تفاعل لاعب ريال مدريد وإنتر السابق، ونجم منتخب هولندا المعتزل، ويسلي شنايدر (41 عاماً) مع أحداث مباراة الفريق الملكي أمام نظيره بنفيكا البرتغالي في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تحديداً بعد اللقطتين اللتين تسبب خلالهما اللاعبان الأرجنتينيان، نيكولاس أوتامينيدي في آخر أنفاس المواجهة، ومواطنه جيانلوكا بريستياني، بجدلٍ كبير تجاه اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وحاول أوتاميندي استفزاز فينيسيوس جونيور من خلال إظهار وشم تحت قميصه يُظهر تتويجه بلقب كأس العالم وكوبا أميركا وكأس الفيناليسيما، لكن ذلك لم يرق لشنايدر الذي قال خلال تحليله المباراة على قناة زيغو سبورت: "أنت لست بكامل قواك العقلية أليس كذلك؟ أعتقد حقاً أن هذا تصرفٌ طفولي للغاية، لو كنت مكان فينيسيوس لقلت له: يا صديقي أنت لم تفز بكأس العالم ميسي هو من فاز به، كان عليك أن تفرح بأن ميسي فعل ذلك، لم يكن لك أي فضل في ذلك".

وتابع شنايدر الذي لعب من 2007 حتى 2009 بقميص النادي الملكي: "ثم تفعل ذلك وأنت متأخر بهدف؟ وأمام لاعب من ريال مدريد؟ كم عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها؟ أربعة، خمسة (اثنان عملياً لفينيسيوس)؟ أنت تفعل ذلك مع الشخص الخطأ! يمكنك فعل ذلك مع الآخرين، لكن ليس مع فينيسيوس".

وبخصوص حادثة العنصرية التي تسبب بها بريستياني حين نعت فينيسيوس بـ"القرد" بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسباني، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد: "كان عليه أن يكون رجلاً، وألا يغطي فمه وهو يقول ذلك لفينيسيوس. إن كنت ستقولها، فعلى الأقل قلها دون تغطية فمك، إنها فضيحة أن يستمر الناس في وصف السود بالقرود! أوه، وشيء آخر، بريستياني لديه زملاء سود في الفريق! ما الذي يدور في أذهانهم؟!".