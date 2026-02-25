شنايدر: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب فينيسيوس

- كشف ويسلي شنايدر عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد تضامنه مع فينيسيوس جونيور ضد العنصرية التي تعرض لها من جيانلوكا بريستياني في دوري أبطال أوروبا. - أكد شنايدر رفضه للعنصرية بجميع أشكالها، مشيراً إلى أن بريستياني أدرك خطأه بعد مواجهة تحت أنظار العالم، مما أدى إلى تلقي شنايدر آلاف التهديدات. - تلقى شنايدر أربعة آلاف تهديد بالقتل من الأرجنتين خلال أسبوع، مشدداً على أهمية التعبير عن الرأي الشخصي، وسط دعم عالمي لفينيسيوس ضد العنصرية.

كشف نجم الكرة الهولندية السابق ويسلي شنايدر (41 عاماً)، عن تعرضه لتهديدات بالقتل بعدما أعلن تضامنه مع مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي تعرض للعنصرية من قبل موهبة فريق بنفيكا البرتغالي جيانلوكا بريستياني، في مواجهة ذهاب المُلحق المؤهل إلى دور 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد شنايدر في حديث مع قناة "زيغو سبورت" الهولندية، الأربعاء، أنه يرفض العنصرية بكافة أشكالها ويقف ضدها أمام أي شخص كان، حتى لو كان ذلك زميله في الفريق، مشيراً إلى أنه قام بتحليل ما حدث بعد اللقاء، وكيف أنّ عدسات الكاميرات التقطت جيانلوكا بريستياني، وهو يشعر بالخوف بسبب تصرفه غير المسؤول في مواجهة كانت تحت أنظار العالم، لأن الفريقين يحظيان بقاعدة شعبية كبيرة.

وقال شنايدر: "لقد كان من الواضح للجميع أن جيانلوكا بريستياني أدرك قيامه بارتكاب خطأ فادح للغاية، وعندما تعيد اللقطة تشاهد كيف تغيرت ملامح وجهه، لأنه عرف مباشرة أن ما فعله ستتم معاقبته عليه، وهذه الكلمات التي قلتها فقط أثناء تحليلي لمجريات ما حدث، لتصلني بعدها آلاف الرسائل التي تهددني بالقتل".

وختم نجم الكرة الهولندية السابق ويسلي شنايدر حديثه بالقول: "ما حدث معي بعد نهاية الاستديو التحليلي أمر مروع للغاية. لقد تلقيت أربعة آلاف تهديد بالقتل من الأرجنتين خلال أسبوع واحد فقط، لأنني عبّرت عن رأيي الشخصي، الذي يُعد أمراً أساسياً في حياة أي إنسان، وحتى من يقوم بتهديدي لديه رأيه، وأنا أيضاً لدي رأي مبني على ما أراه".

ويذكر أن العديد من نجوم كرة القدم في العالم ووسائل الإعلام وجماهير الرياضية ساندوا مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، رافضين انتشار آفة العنصرية في الملاعب، مُطالبين بضرورة لعب الاتحاد الدولي (فيفا) دوره الحقيقي وفرض قوانين تُجرم وتعاقب بشدة كل شخص يدعو للعنصرية.