شمايكل بطل معجزة ليستر يُعلن نهاية رحلته في عالم كرة القدم

- قرر كاسبر شمايكل، حارس مرمى منتخب الدنمارك ونادي سلتيك، إنهاء مسيرته الكروية بسبب إصابة خطيرة في الكتف، مما يمنعه من اللعب على أعلى مستوى. - تعرض شمايكل للإصابة خلال مباراة ضد البرتغال واستمر في اللعب رغم الإصابة، وحظي بإشادة واسعة من زملائه السابقين في عالم كرة القدم. - لعب شمايكل 120 مباراة دولية مع الدنمارك وشارك في كأس العالم، وحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي، وساهم في تحقيق ألقاب محلية مع نيس وأندرلخت وسلتيك.

قرر حارس مرمى ‌منتخب الدنمارك ونادي سلتيك الاسكتلندي كاسبر شمايكل (39 عاماً)، وضع حدٍ لمسيرته في عالم كرة القدم، بسبب معاناته من الإصابة وعدم قدرته على الشفاء من الإصابة الخطيرة التي واجهته في الكتف.

وقال شمايكل، في رسالة اليوم الأربعاء على حسابه في إنستغرام إنّه قرر وضع حدٍ لمسيرته الاحترافية مع نهاية عقده مع سلتيك في يونيو/حزيران المقبل: "هذه من أصعب الكلمات التي كتبتها في حياتي، لكنني أكتبها لأقول لكم جميعاً شكراً جزيلاً على دعمكم ومساندتكم لي طوال مسيرتي الكروية. إصابة كتفي تجبرني على إنهاء مسيرتي الكروية مع نهاية عقدي مع سلتيك هذا الصيف".

وتابع الحارس المميز، نجل أسطورة الحراسة الدنماركي بيتر شمايكل: "أخبرني أطبائي أن فرص عودتي للعب كرة القدم على أعلى مستوى باتت ضئيلة للغاية، لطالما كنتُ لاعباً منذ ولادتي. إن تقبّل حقيقة أن جسدي قد لا يسمح لي بممارسة ما أحببته أكثر من أي شيء آخر هو من أصعب لحظات حياتي".

وكان شمايكل قد تعرّض للإصابة خلال خسارة منتخب بلاده أمام البرتغال في دور الثمانية بدوري الأمم ‌الأوروبية، حيث واصل اللعب رغم الإصابة بعد استنفاد التبديلات، في حين كان آخر حضور له في 22 فبراير/ شباط الماضي، يوم خسر سلتيك 2-1 أمام هايبرنيان في الدوري الاسكتلندي الممتاز.

وعقب إعلانه تعليق حذائه وخلع كفيه نهائياً، تفاعل العديد من اللاعبين والزملاء السابقين مع هذا الخبر، وكتب مدافع مانشستر يونايتد وزميله السابق في ليستر سيتي، هاري ماغواير: "يا لها من مسيرة رائعة يا صديقي، كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً صغيراً منها. لاعب من الطراز الرفيع وشخص رائع. كل التوفيق لك في كل ما هو قادم يا صديقي"، من جانبه علّق حامي عرين هولندا السابق، إدوين فان در سار: "أحسنت يا كاسبر، يا لها من مسيرة رائعة وشخص لطيف حقاً! كل التوفيق لك في خطواتك القادمة".

أما الحارس السابق لمانشستر سيتي، جو هارت، فقد كتب له على إنستغرام: "كلّ الحب لك يا كاسبر، وألف مبروك على هذه المسيرة الرائعة. سأراك قريباً"، بينما علّق بن تشلويل قائلاً: "مسيرة مذهلة. كان لك دور كبير في بداياتي، علمتني الكثير داخل الملعب وخارجه. رجل ولاعب كرة قدم من الطراز الرفيع" في حين كتب له المدافع ويس مورغان الذي زامله في ليستر أيضاً: "مسيرة مذهلة يا صديقي! كان من دواعي سروري اللعب معك وأن نصبح أصدقاء، كلّ التوفيق لك في الفصل القادم"، أما كلمات حامي عرين أرسنال المعتزل ديفيد سيمان فقد كانت هي الأخرى مؤثرة: "لا أصدق كيف مرت السنوات بسرعة منذ أن كنت شاباً صغيراً تسير على خطى والدك! يا لها من مسيرة مذهلة، ويا ​​لها من بصمة تركتها في تاريخ حراس المرمى، وجعلت والدك فخوراً بك أيضاً! مرحباً بك في التقاعد يا صديقي، لم تكن هذه هي الطريقة التي أردت أن تودع بها، لكنك ستنظر إلى الوراء بذكريات رائعة وفخر".

ولعب شمايكل 120 مباراة دولية مع الدنمارك، وكان حاضراً في كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، وهو الذي بدأ ممارسة اللعبة من بوابة مانشستر سيتي، قبل أن يبدع مع ليستر سيتي بخوضه 479 مواجهة، ومحققاً المعجزة في موسم 2015-2016 حين توج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز إلى جانب كأس الاتحاد الإنكليزي، مع العلم أنّه خاض بعض التجارب في نيس وأندرلخت ومن ثم سلتيك، وساهم في حمله لقبي دوري وكأس رابطة.