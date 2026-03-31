شلوتربيك ينفي تمديد عقده مع دورتموند ويفتح الباب لكبار أوروبا

- نيكو شلوتربيك، المدافع الألماني البالغ من العمر 26 عامًا، نفى اقترابه من تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند، رغم التقارير الإعلامية التي تشير إلى ذلك. - شلوتربيك أكد أن الوضع تغير بعد رحيل المدير الرياضي سيباستيان كيل، مما أثر على قراره بشأن مستقبله مع النادي الألماني. - رغم أن عقده الحالي يمتد حتى 2027، إلا أن شلوتربيك يدرس خيارات أخرى مع أندية كبيرة مثل برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.

نفى المدافع الألماني، نيكو شلوتربيك (26 سنة)، المطلوب من نادي برشلونة الإسباني ومن أكثر من نادٍ أوروبي كبير، اقترابه من تجديد عقده مع ناديه الحالي بوروسيا دورتموند الألماني، والاستمرار في منافسات البوندسليغا في الموسم المقبل.

ونشرت عدة صحف ومواقع ألمانية وأبرزها سبورت بيلد وسكاي سبورت، أن المدافع الألماني، نيكو شلوتربيك (26 سنة)، اقترب كثيراً من تجديد عقده مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وصرح شلوتربيك بعد فوز منتخب بلاده ألمانيا (2-1) على غانا، أمس الاثنين، في المباراة الودية، أمام الصحافيين قائلاً: "ينبغي علي أن أنفي ذلك بشكل قاطع. للأسف، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. الوضع تغير قليلاً بعد رحيل المدير الرياضي سيباستيان كيل، الذي غادر منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، وخلفه أولي بوك. ربما كنت سأتخذ قراري في الأسابيع المقبلة، لكن الوضع تغير قليلاً الآن".

ويمتد عقد شلوتربيك الحالي مع دورتموند حتى عام 2027، ودخل الطرفان في مفاوضات لتمديد التعاقد منذ فترة، وفي هذا الإطار صرّح لارس ريكن، المدير الإداري لشؤون الرياضة في دورتموند، لوكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء: "تصريحات نيكو مفهومة. لم نؤكد التوصل لاتفاق أو تحقيق أي تقدم، وعليه فإن التقارير الإعلامية الأخيرة فاجأتنا بالفعل. هدفنا الأساسي المتمثل في إبقائه في دورتموند على المدى الطويل لم يتغير. ونحن مستمرون في العمل على تحقيق ذلك".

وكانت قناة سكاي التلفزيونية أفادت في وقت سابق بأن شلوتربيك توصل إلى اتفاق مع دورتموند لتمديد عقده حتى عام 2031، وهو الخبر الذي نفاه بشكل كامل المدافع الألماني، في حين تداولت صحيفة سبورت بيلد أن شلوتربيك دخل في مفاوضات جدية مع عدة أندية كبيرة ويدرس خيارات قوية مثل برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وبايرن ميونخ الألماني.