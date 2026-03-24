- رفع الاتحاد الأوروبي لمشجعي كرة القدم دعوى ضد فيفا أمام المفوضية الأوروبية بسبب أسعار تذاكر كأس العالم 2026 الباهظة وإجراءات الشراء غير العادلة، بالتعاون مع منظمة يورو كونسيومرز. - الشكوى تستند إلى قانون المنافسة الأوروبي، متهمة فيفا باستغلال احتكارها لتذاكر المونديال، مطالبة بإلغاء التسعير الديناميكي وتجميد الأسعار عند مستويات ديسمبر. - انتقدت الشكوى الإعلانات المضللة وارتفاع أسعار التذاكر بشكل غير مسبوق، حيث تصل أرخص تذاكر النهائي إلى 4185 دولاراً، أكثر من سبعة أضعاف أسعار نهائي 2022.

رفع الاتحاد الأوروبي لمشجعي كرة القدم دعوى رسمية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمام المفوضية الأوروبية، احتجاجاً على أسعار تذاكر كأس العالم 2026 التي وصفها بـ"الباهظة"، إلى جانب ما اعتبره إجراءات شراء "مبهمة وغير عادلة".

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أنّه تحرك بالتعاون مع منظمة يورو كونسيومرز في هذا الملف، وقال: "رفع الاتحاد الأوروبي لمشجعي كرة القدم دعوى قضائية رسمية لدى المفوضية الأوروبية ضد فيفا بتهمة استغلال وضعها الاحتكاري"، وذلك بعد محاولات سابقة منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول للدفع نحو "البدء في مشاورات بهدف التوصل إلى حل يحترم تقاليد كأس العالم وعالميتها وأهميتها الثقافية".

وتأتي هذه الخطوة في ظل الإقبال الكبير المتوقع على البطولة التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، إذ شدد البيان على أنّه "بالنسبة للكثيرين، هذه تجربة لا تتكرر إلّا مرة واحدة في العمر".

واستندت الشكوى إلى قانون المنافسة الأوروبي، معتبرة أن الاتحاد الدولي للعبة استغل احتكاره لتذاكر المونديال "لفرض شروط على المشجعين لا يمكن قبولها في سوق تنافسية"، مطالبةً بإلغاء نظام "التسعير الديناميكي وتجميد الأسعار عند المستويات التي أُعلنت في ديسمبر/ كانون الأول خلال المرحلة المقبلة من البيع في إبريل/ نيسان، إضافة إلى نشر عدد التذاكر المتبقية في كل فئة "قبل 48 ساعة على الأقل".

كما حدّدت المنظمتان ستة انتهاكات رئيسية، من بينها "الأسعار الباهظة، الأعلى من النسخ السابقة والتي تتجاوز تقديرات فيفا نفسها"، في إشارة إلى أنّ أرخص تذاكر المباراة النهائية تصل حالياً إلى 4185 دولاراً، أي أكثر من سبعة أضعاف أسعار نهائي نسخة كأس العالم 2022 في قطر.

وانتقدت الشكوى أيضاً ما وصفته بـ"الإعلانات المضلّلة"، في إشارة إلى طرح تذاكر دور المجموعات بسعر 60 دولاراً، والتي "نفدت تذاكرها بالكامل تقريباً قبل طرحها للبيع للجمهور"، إلى جانب التنديد بـ"التسعير الديناميكي غير المنضبط" الذي يزيد من صعوبة حصول المشجعين على تذاكر بأسعار معقولة.