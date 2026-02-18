- تقدمت منظمات داعمة للقضية الفلسطينية ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسي فيفا ويويفا، متهمة إياهما بشرعنة الاحتلال الإسرائيلي عبر السماح لأندية المستوطنات بالمشاركة في المسابقات الرسمية. - البلاغ، المقدم في 16 فبراير 2026، يتهم إنفانتينو وتشيفرين بالتواطؤ في جرائم حرب، مثل نقل سكان مدنيين والفصل العنصري، حيث يُحرم الفلسطينيون من المشاركة في الأنشطة الرياضية. - تشير المنظمات إلى تنسيق بين فيفا ويويفا وحكومات إسرائيل والولايات المتحدة لضمان مشاركة أندية المستوطنات، مما ينتهك استقلالية الهيئات الرياضية ويختبر دور المحكمة الجنائية الدولية.

أعلنت منظمات مساندة للقضية الفلسطينية تقدّمها رسمياً ببلاغ أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، بتهمة "المساهمة في شرعنة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين"، من خلال السماح لأندية كرة قدم إسرائيلية في مستوطنات محتلةّ بالمشاركة في المسابقات الرسمية.

وجرى تقديم البلاغ يوم الاثنين الماضي، قبل أن تتناوله حسابات المنظمات المساندة لفلسطين اليوم الأربعاء، وجاء فيه: "جرى تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، تتهم رئيسي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين. ويُتهم إنفانتينو وتشيفيرين بدعم أندية كرة قدم إسرائيلية تتخذ من المستوطنات غير الشرعية مقراً لها، ما يُعدّ دعماً فعلياً للاحتلال، ودعماً لسياسات تُضفي الشرعية على المستوطنات غير الشرعية، الأمر الذي يُسهم في ترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

وذكر البيان أن المتقدمين بالشكوى هم "الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين"، و"الرياضة الاسكتلندية من أجل فلسطين"، و"محامون من أجل سلام عادل"، و"علماء الرياضة من أجل العدالة في فلسطين"، ولاعبو كرة قدم وأندية فلسطينية، ومُلاك أرض متضررون، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وفقاً لما أفاد به الأخير في بيان.

وجاء في البيان الرسمي: "أودعت الشكوى رسمياً بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2026 ضمن ملف قانوني موسّع من 120 صفحة مدعّم بأدلة ووثائق تفصيلية، ويستند إلى نمطٍ مؤسسي ومنهجي من السياسات والممارسات التي انتهجها فيفا ويويفا، وأسهمت بشكلٍ مباشر في دعم واستدامة أنشطة أندية كرة قدم إسرائيلية مقرّها مستوطنات غير قانونية أُقيمت على أراضٍ فلسطينية مصادرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ورأت هذه المنظمات أنّ "أهم سلطتين في عالم كرة القدم سمحتا على مدار السنوات بمشاركة أندية تعمل داخل مستوطنات غير قانونية في مسابقات رسمية ينظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، كما سهل الطرفان لهذه الأندية استضافة مباريات على أراضٍ محتلة جرى الاستيلاء عليها بالقوة من أصحابها الفلسطينيين"، مؤكدين في الوقت عينه أن "فيفا ويويفا وفّرا دعماً مالياً وتنظيمياً وهيكلياً لأندية المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك إشراك بعض هذه الأندية في بطولات خاضعة لإشراف يويفا، الأمر الذي لا يمكن اعتباره إجراءً رياضياً محايداً، بل يشكّل مساهمة فعلية في ترسيخ واقع استيطاني غير قانوني".

ويتهم البلاغ كلاً من إنفانتينو وتشيفرين بـ"المشاركة في جرائم حرب، وذلك تحديداً من خلال نقل سكان مدنيين إلى أراض محتلة، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية، من خلال الفصل العنصري - الأبارتهايد بموجب نظام روما الأساسي"، معتبرين أن هذه الأفعال "تشكّل مساهمة واعية في جريمة الفصل العنصري، المصنّفة جريمة ضد الإنسانية، إذ يُحرَم الفلسطينيون بشكل منهجي من دخول مباريات هذه الأندية كمشجعين، أو اللعب ضمن صفوفها، أو تولّي أي مناصب إدارية أو فنية فيها، في نظام تمييزي قائم على الهوية القومية، ويعكس جوهر سياسات الفصل العنصري المفروضة في سياق الاستيطان".

ويرى البلاغ المقدّم أن إنفانتينو وتشيفرين "تصرّفا مع علمٍ كامل بالطابع غير القانوني لهذه الممارسات، وبما يترتب عليها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم دولية، ورغم ذلك تجاهلا بصورة متعمّدة عشرات التقارير والمراسلات والتحذيرات الصادرة عن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، ومنظمات دولية رائدة، إلى جانب رسائل ومذكرات رسمية من أعضاء في البرلمان الأوروبي، طالبت جميعها بوقف إشراك أندية المستوطنات ومساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات".

وترى المنظمات المساندة لفلسطين أنّ الأدلة المقدمة "تُظهر وجود تنسيق وتعاون سياسي بين قيادتي فيفا ويويفا ومستويات حكومية عليا في إسرائيل والولايات المتحدة، بهدف ضمان استمرار مشاركة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأندية المستوطنات في المسابقات الرسمية، وحمايتها من أي مساءلة قانونية أو رياضية، في انتهاك واضح لمبدأ استقلالية الهيئات الرياضية ولقواعد الحوكمة التي يدّعي الطرفان الالتزام بها"، مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس فيفا قاد جهوداً "ممنهجة لقمع مطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم باستعادة ولايته القانونية والسياسية على أراضيه"، مؤكدة "تجاهله توصيات وتحذيرات لجنة المتابعة التابعة لفيفا المعنية بإسرائيل–فلسطين"، والتي اعتبرت أنّ "الإبقاء على الوضع القائم يفتقر إلى أي شرعية دولية، وأوصت بطرد أندية المستوطنات أو فرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم".

وتطرح هذه الشكوى اختباراً جوهرياً لدور المحكمة الجنائية الدولية، ليختم البيان: "فيفا ويويفا يشكّلان احتكارات تنظيمية خاصة ذات نفوذ عالمي تؤدي وظائف شبه عامة، وتفوق إيراداتهما السنوية الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول، في ظل غياب شبه كامل لآليات مساءلة داخلية أو خارجية فعّالة، ما أسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب".