شقيق يامال يتحول إلى نجم في مباراة إسبانا والنمسا.. وهكذا علّق لامين

- شهدت مباراة إسبانيا والنمسا في كأس العالم 2026 لحظة مؤثرة عندما احتفل كين، شقيق لامين يامال، بحماس بهدف ميكيل أويارزابال، مما جذب انتباه الكاميرات وانتشر على نطاق واسع. - لامين يامال عبّر عن سعادته برؤية شقيقه ووالدته سعداء، مؤكدًا أن دعم العائلة هو الأهم بالنسبة له، وأنه يعتبر حضورهم مبارياته متعة حقيقية. - كين ليس جديدًا على الأضواء، فقد حضر سابقًا حفل الكرة الذهبية 2024 وشجع شقيقه في بطولة أوروبا، مما يعكس دعمه المستمر.

صنع كين؛ شقيق نجم منتخب إسبانيا لامين يامال (18 عاماً) الحدث، خلال حضوره في المدرجات، عندما فاز منتخب "لاروخا" على النمسا 3-0 في مباراة دور الـ32 لكأس العالم 2026، يوم الخميس، على ملعب سوفاي في كاليفورنيا.

وبحسب تقرير صحيفة ذا صن اللندنية الجمعة، عندما سجل ميكيل أويارزابال الهدف الثالث والأخير لإسبانيا في الدقيقة 89 من المباراة، احتفل كين بحماس شديد، رافعاً قبضتيه الصغيرتين في الهواء ومطلقاً صيحة الفرح، لتلتقط الكاميرات ردة فعله اللطيفة التي انتشرت على نطاق واسع. يامال الذي شارك أساسياً في المباراة لكنه لم يسجل أي هدف، تحدث في المنطقة المختلطة للصحافيين عن حضور كين، وهو أخوه غير الشقيق من جهة الأم، وقال: "يسعدني أن أرى أخي سعيداً، وأن أرى والدتي تعيش الحياة التي لطالما حلمت بها، وأن أرى أصدقائي سعداء. في النهاية، هذا ما أريده. إنه أعظم حلم يمكن أن يتمناه طفل. هذا يعني لي كل شيء، بغض النظر عن كرة القدم".

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وتابع قائلاً: "ألعب كرة القدم وأقضي الكثير من الوقت مع عائلتي، فهم الوحيدون الذين ما زالوا يرونني على حقيقتي. حضورهم مبارياتي هو متعة حقيقية، لأن مسيرة اللاعب قصيرة جداً، ولن أشارك في كأس العالم مرة أخرى في سن الثامنة عشرة". وهذه ليست المرة الأولى التي يأسر فيها كين القلوب، فقد سار الطفل الصغير على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2024، وكان في برلين يشجع شقيقه الأكبر خلال فوزه ببطولة أوروبا.