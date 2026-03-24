شقيق ألكاراز يخطف الأنظار في عالم التنس

- خطف خايمي ألكاراز، شقيق المصنف الأول عالمياً كارلوس ألكاراز، الأنظار بفوزه ببطولة مورسيا للتنس تحت 15 عاماً، مما جعله محط اهتمام وسائل الإعلام. - يعتبر خايمي شقيقه كارلوس مثله الأعلى، ويتبع أسلوبه في اللعب والتدريبات، حيث تلقى نصائح مباشرة منه للاستماع إلى تعليمات مدربه والعمل بجد لتحقيق النجاح في عالم التنس. - سبق لخايمي اللعب بجوار شقيقه في بطولة "نجوم المستقبل" الدولية، ويطمح في السير على خطاه لتحقيق الألقاب الكبرى في المستقبل.

خطف شقيق المصنف الأول عالمياً، كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، الأنظار وبقوة في عالم التنس، بعدما حصد بطولة مورسيا لكرة المضرب تحت 15 عاماً، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام تسلط الضوء على صاحب الـ14 عاماً، الطامح بالسير على خطوات مثله الأعلى في هذه الرياضة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن خايمي ألكاراز ظهر وبقوة في بطولة مورسيا للتنس، بعدما حسم اللقب لصالحه للعام الثاني على التوالي، عقب تغلبه على منافسه رودريغو بورغوس، بفضل الأسلوب الذي يتبعه شقيق كارلوس في ضرب الكرة، وبنيته الجسدية، التي تظهر حجم التدريبات التي خضع لها تحت إشراف مدربه رامون.

وأوضحت أن خايمي ألكاراز يعتبر شقيقه كارلوس مثله الأعلى في رياضة التنس، وتلقى رسائل مباشرة من المصنف الأول عالمياً، الذي طلب منه ضرورة الاستماع إلى تعليمات مدربه، وخوض التدريبات الشاقة، حتى يكون رقماً في عالم المضرب، التي يأمل فيها الموهبة الإسبانية، بأن يشق طريقه نحو الألقاب الكبرى في الفئات السنية الخاصة به.

وأردفت أن خايمي ألكاراز سبق له اللعب إلى جوار شقيقه كارلوس في شهر إبريل/نيسان عام 2022، في المواجهة الزوجية، التي أقيمت في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن منافسات بطولة "نجوم المستقبل" الدولية للناشئين، ومن الممكن أن يتكرر المشهد مرة أخرى خلال الأعوام القادمة، مع تقدم الصغير في السن.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ خايمي ألكاراز، يقوم بتقليد أسلوب شقيقه كارلوس، سواء على مستوى اللعب أو التمارين أو النظام الغذائي الصارم، لأن الموهبة الإسبانية، يعتقد أن الالتزام بالسير على خطوات المصنف الأول عالمياً، ستجعل اسمه يسطع في هذه الرياضة، التي يطمح فيها إلى تحقيق جميع الألقاب الممكنة.