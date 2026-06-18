شقيقتا رونالدو تشعلان الجدل بعد تعادل البرتغال: تعرضنا للسرقة

- شقيقتا كريستيانو رونالدو تدافعان عنه بشدة بعد أدائه المخيب أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026، حيث أكدت إلما أفيرو أن البرتغال تعرضت للظلم التحكيمي، بينما شددت كاتيا أفيرو على أهمية المسؤولية الجماعية للفريق. - رونالدو يواجه انتقادات لاذعة بعد عشر مباريات متتالية دون تسجيل في بطولات كبرى، حيث كان آخر هدف له في كأس العالم 2022 ضد غانا، مما أثار غضب الجماهير ونجم فرنسا تيري هنري. - تيري هنري ينتقد رونالدو بشدة، مشيراً إلى أن رغبته في التسجيل تعيق الفريق، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لتسجيل الأهداف للفريق وليس للأفراد.

بينما يواجه شقيقهما انتقادات لاذعة بعد أدائه المخيب للآمال أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم أمس الأربعاء، في المباراة الافتتاحية للبرتغال في كأس العالم 2026 (1-1)، أدلت شقيقتا كريستيانو رونالدو بتصريحات لافتة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحظى رونالدو (41 عاماً)، بدعم لا يتزعزع من شقيقتيه، فبينما يشنّ الكثيرون في عالم كرة القدم هجوماً شرساً على اللاعب بسبب أدائه الباهت أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، سارعت عائلته للدفاع عنه. وبحسب تقرير لشبكة "أر أم سي" الفرنسية، اليوم الخميس، نشرت إلما أفيرو، شقيقة "الدون"، سلسلة من القصص على إنستغرام، زعمت فيها أن منتخب البرتغال تعرض لـ"السرقة" و"سُلب منه" الفوز، وكتبت، مرفقةً صورة لكريستيانو رونالدو: "أعتقد أن البدايات صعبة، لكن النهايات جيدة. من السهل الكلام، لكن من الصعب أن تكون داخل الملعب. سرقة الفوز منك بهذه الطريقة ليست بالأمر الهين (انتقاد للتحكيم)".

وأدلت كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو الأخرى، بتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً على المسؤولية الجماعية لا الفردية، وقالت في منشور لها: "كما لو كان ذلك سحراً، فقد نسوا كيفية تمرير الكرة، واستعادتها، وشن الهجمات المرتدة (لاعبو منتخب البرتغال). لقد دارت المباراة من خط الوسط إلى الخلف. هذا المونديال غريب، لكن لنمضِ قدماً. بدايات سيئة، ونهايات جميلة".

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وبعد لقاء الكونغو الديمقراطية، وصل رونالدو لعشر مباريات متتالية دون تسجيل أي هدف في بطولة كبرى، حيث كان آخر هدف له في الجولة الأولى من كأس العالم 2022 بقطر ضد غانا (انتهت بفوز البرتغال 3-2). فبعد أداء رونالدو المتواضع، نجم النصر السعودي، تعرّض لسيل من الانتقادات اللاذعة، لا سيما من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى غضب تيري هنري الشديد. فقد قال نجم منتخب فرنسا في تصريحات لقناة فوكس سبورتس الأميركية: "لأنه يتوق بشدة للتسجيل (رونالدو)، يقف في طريق برونو فرنانديز. الفريق هو من يحتاج إلى تسجيل الأهداف، وليس أنت".