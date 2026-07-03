شقيقة رونالدو تُثير الجدل بكشفها موعد اعتزاله الدولي

- كشفت كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، أن كأس العالم 2026 سيكون الظهور الأخير لرونالدو مع منتخب البرتغال، مؤكدة أنه لن يشارك في يورو 2028، واصفة البطولة الحالية بأنها "الرقصة الأخيرة" له. - يستعد رونالدو لمواجهة كرواتيا في دور الـ32، حيث سيصبح أول لاعب يشارك في الأدوار الإقصائية للمونديال بعمر 41 عاماً، وهو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 145 هدفاً. - رغم الانتقادات، أكدت كاتيا أن رونالدو يظل فخوراً بمسيرته التي بدأت عام 2003، وأن المنتخب البرتغالي جاهز لمواجهة أي منافس في البطولة.

أثارت شقيقة قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، الجدل بين جماهير الرياضة، بعدما كشفت موعد اعتزاله الدولي، أثناء حديثها مع قناة "سبورت تي في" البرتغالية، فجر اليوم الجمعة، وقبل دقائق على انطلاق المواجهة ضد كرواتيا، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026.

وأكدت كاتيا أفيرو، في تصريحاتها للقناة البرتغالية، أن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن بطولة كأس العالم الحالية تمثل الظهور الأخير لشقيقها رونالدو مع منتخب البرتغال، ووصفتها بأنها "الرقصة الأخيرة"، معربة عن ثقتها في قدرة المنتخب على تجاوز كرواتيا ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب المونديال، وكاشفة بالوقت ذاته، أن "صاروخ ماديرا" لن يلعب في بطولة "يورو 2028".

ويستعد قائد البرتغال لخوض مواجهة كرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم. وأشارت شبكة (أوبتا) البريطانية للإحصاءات الرياضية إلى أن رونالدو سيصبح أول لاعب يشارك في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال بعمر 41 عاماً، بمجرد انطلاق اللقاء. وينتظر رونالدو إنهاء مسيرته الدولية وهو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 145 هدفاً، وصاحب أكبر عدد من المشاركات الدولية بقميص المنتخب بعدما خاض 232 مباراة، كما قاد منتخب بلاده للتتويج بثلاثة ألقاب كبرى، هي كأس أمم أوروبا 2016 ولقبا دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025.

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وردت كاتيا أفيرو على الانتقادات التي تعرض لها شقيقها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن محبي كرة القدم يدركون قيمة ما قدمه على مدار نحو عقدين، وأن تلك الانتقادات لن تؤثر على سعادته أو سعادة عائلته بما حققه خلال مسيرته، كما أعربت عن فخرها بمشواره الذي بدأ مع منتخب البرتغال عام 2003، مشيرة إلى أنها لمست لديه ثقة كبيرة وحالة معنوية جيدة قبل مواجهة كرواتيا.

وشهدت مشاركة رونالدو في كأس العالم 2026 انتقادات بسبب مستواه في مباراتي الكونغو الديمقراطية وكولومبيا، كما تحدثت تقارير عن وجود حالة من عدم الرضا داخل معسكر منتخب البرتغال بشأن الدور الذي يشغله اللاعب داخل الفريق. واختتمت كاتيا أفيرو تصريحاتها بالتأكيد على جاهزية منتخب البرتغال لمواجهة أي منافس في البطولة، موضحة أن الفريق مستعد أيضاً لملاقاة إسبانيا في دور الـ16 إذا تأهل إلى الدور المقبل.