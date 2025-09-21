شفيونتيك.. هزمت الإرهاق وأحيت ذكرى والدها بلقب بطولة سيول

- نجحت إيغا شفيونتيك في الفوز بلقب بطولة سيول للتنس بعد تغلبها على إيكاترينا ألكسندروفا في مباراة نهائية مثيرة، حيث عانت في البداية لكنها انتفضت بقوة لتحسم المباراة لصالحها بمجموعتين مقابل مجموعة. - الإرهاق الذي واجهته شفيونتيك كان نتيجة لخوضها مواجهتين متتاليتين في اليوم السابق، حيث فازت بسهولة على باربورا كريتشيكوفا ومايا غوينت، مما جعلها تصل إلى خامس نهائي لها هذا العام. - حققت شفيونتيك لقبها الخامس والعشرين في دورات التنس للمحترفات، مستعيدة ذكرى والدها الذي شارك في أولمبياد سيول 1988.

نجحت المصنفة الثانية عالمياً، البولندية إيغا شفيونتيك (24 عاماً)، في هزيمة الإرهاق الذي لاحقها، بعدما استطاعت حصد لقب بطولة سيول للتنس، عقب فوزها في المواجهة النهائية على منافستها الروسية، إيكاترينا ألكسندروفا، اليوم الأحد، بواقع مجموعتين مقابل مجموعة.

وعانت شفيونتيك في المجموعة الأولى، بعدما استطاعت إيكاترينا ألكسندروفا حسمها لصالحها بنتيجة (6-1)، لكن البولندية انتفضت بقوة في المجموعة الثانية، وتمكنت من ترجمة صحوتها، واستطاعت خطفها بنتيجة (7-6)، قبل أن تواصل تفوقها في المجموعة الثالثة (7-5)، وتحصد لقب بطولة سيول للتنس.

ويعود سبب الإرهاق، الذي ظهر على النجمة البولندية، إلى خوضها مواجهتين متتاليتين، أمس السبت، بعدما استطاعت سحق منافستها التشيكية، باربورا كريتشيكوفا (6-0 و6-3)، في ساعة و25 دقيقة، في ربع النهائي، الذي تأجل من يوم أمس الأول الجمعة بسبب الأمطار، لتعود شفيونتيك بعد ساعات قليلة إلى الملعب لتواجه الأسترالية مايا غوينت، وتحقق انتصاراً مستحقاً وسهلاً (6-0، 6-2)، في ساعة وست دقائق في نصف النهائي، الأمر الذي جعلها تصل إلى خامس نهائي هذا العام.

واستطاعت النجمة البولندية إحياء ذكرى والدها في كوريا الجنوبية، بعد مرور 37 عاماً، لأن توماس شفيونتيك شارك في منافسات التجديف ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في سيول عام 1988، لتعود ابنته، التي أصبحت المصنفة الثانية عالمياً، وتنجح في خطف لقبها الخامس والعشرين في دورات التنس للمحترفات.