شفيونتيك عن التهديد بمقاطعة البطولات: سنلتزم بقرارنا الجماعي

تحدثت البولندية، إيغا شفيونتيك (24 عاماً)، عن التوترات القائمة بين اللاعبين ومنظمي بطولات "غراند سلام" للتنس، فخلال الأسابيع الماضية، طالبت مجموعة من النجوم تضم يانيك سينر، وكارلوس ألكاراز، وأرينا سابالينكا، وكوكو غوف، بتوزيع أكثر عدلاً للعائدات المالية، وحوار أكثر انفتاحاً مع منظمي مختلف البطولات.

ونقل موقع "Universtennis" الفرنسي، أمس الجمعة، تصريحات شفيونتيك خلال مؤتمر صحافي، يسبق انطلاق مشاركتها في بطولة رولان غاروس عن الأزمة الأخيرة بعد تهديد اللاعبين بمقاطعة البطولات، إذ قالت: "الأمر صعب بالنسبة إلي؛ لا أعرف ما سيحدث في الأسابيع القادمة. أعتقد أننا نلتزم بقرارنا الجماعي. لكن هناك عوامل كثيرة تؤثر في الأمر. يعتمد الأمر على ردة فعل منظمي البطولة. لا أستطيع التكهن بما سيحدث الآن. علينا أن ننتظر ردود أفعالهم أولاً. إذا اتخذنا إجراءً غير إيجابي، فلا أظن أن هذه فكرة جيدة. أليس هذا غير منطقي؟ قد يمكننا بذل جهد أكبر قليلاً للحصول على ما نحتاجه، حتى يكون منظمو البطولة أكثر استعداداً للاستماع إلينا والحوار".

وعندما سُئلت عن الانتقادات الموجهة لها من مدير بطولة دبي، بعد انسحابها في وقت سابق من هذا الموسم، حيث اقترح فكرة فرض عقوبات قاسية للغاية على اللاعبين الذين ينسحبون متأخراً من البطولات، رفضت شفيونتيك هذه الفكرة بردٍّ قوي، وأضافت ذاكرة: "لدينا الحق في الانسحاب متى شئنا. لا أرى أي مشكلة. قبل أن تضيف عبارة لافتة للاهتمام: "هل نحن عبيد؟". وأشارت اللاعبة البولندية إلى أن اللاعبين يعانون بالفعل من عقوبة رياضية كبيرة عند الانسحاب: "نحصل على صفر من نقاط التصنيف، هذه عقوبة بحد ذاتها".

وشهدت نتائج اللاعبة البولندية إيغا شفيونتيك تراجعاً كبيراً في بداية العالم الحالي، ورغم ذلك فإنها تبدو مرشحة لحصد اللقب الخامس في رصيدها في منافسات بطولة رولان غاروس، إذ تطمح إلى التدارك حتى تحسن ترتيبها وتستعيد مكانتها على عرش التنس النسائي، ولكن المهمة ستكون صعبة من دون شك، في ظل بروز نجمات تنس عالميات قادرات على المنافسة بقوة على أحد ألقاب الغراند سلام الكبيرة في هذا الموسم.