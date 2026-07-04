- تعرضت إيغا شفيونتيك، حاملة لقب ويمبلدون، لهزيمة مفاجئة أمام الفيليبينية ألكسندرا إيالا، التي قدمت أداءً مذهلاً في الدور الثالث، حيث أنقذت نقطتين حاسمتين في المجموعة الأولى وفازت بنتيجة 7/6 و6/2. - انسحبت سيرينا ويليامز من منافسات زوجي السيدات في ويمبلدون بسبب إصابة في الركبة، مما حرم البطولة من حدث بارز في يوم الاستقلال الأميركي، وأعلنت ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - عبرت سيرينا عن حزنها للانسحاب، مشيرة إلى أن العودة للمنافسة كانت هدية، لكنها لم تستطع الاستعداد بسبب تورم الركبة.

تعرضت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب، إلى صدمة كبرى، بعدما ودّعت منافسات بطولة ويمبلدون للتنس على يد الفيليبينية ألكسندرا إيالا، اليوم السبت، فيما قررت الشقيقتان ويليامز الانسحاب من منافسات الزوجي، بسبب الإصابة التي تعرضت لها سيرينا.

وقدّمت الفيليبينية ألكسندرا إيالا مواجهة قوية للغاية أمام شفيونتيك الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، ضمن الدور الثالث في بطولة ويمبلدون، حيث نجحت إيالا في إنقاذ نقطتين لحسم المجموعة خلال شوط كسر التعادل المثير في المجموعة الأولى، قبل أن تواصل تألقها، لتحسم الفوز بنتيجة 7 / 6 (11 / 9) و6 / 2 أمام المصنفة الثالثة عالمياً.

Centre Court rises for Iga Swiatek.



Our defending champion departs, but not without a fight. #Wimbledon pic.twitter.com/dEFTnD8OUU — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2026

من جهة أخرى، انسحبت سيرينا ويليامز من منافسات زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس، والتي كان من المقرر أن تشارك فيها إلى جانب شقيقتها فينوس، بعد تعرضها لإصابة في الركبة خلال خسارتها في الدور الأول لمنافسات الفردي، ما يحرم جدول مباريات اليوم السبت من حدث بارز في يوم الاستقلال الأميركي.

وأعلنت سيرينا هذا النبأ على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبا بمقطع فيديو تظهر فيه وهي تعرج مع وضع ضمادة على ساقها اليمنى، وصور لحقن كبيرة تحتوي على سوائل جرى سحبها من ركبتها، لتقول: "ينفطر قلبي لاضطراري للانسحاب من منافسات الزوجي. العودة للمنافسة مجدداً كانت بمثابة هدية، وفرصة اللعب إلى جانب فينوس ويليامز مرة أخرى كانت تعني لي الكثير".

وأضافت: "بذلت كل ما في وسعي، لكن لسوء الحظ ركبتي ليست مستعدة للمنافسة بعد". وتابعت: "صورة الحقن هي للسوائل التي سحبوها من ركبتي بعد مباراتي في الفردي - يا للهول! الخبر السار هو أن ركبتي لا ينبغي أن تتورم أو تجمع هذا القدر من السوائل مرة أخرى". وأردفت: "الخبر السيئ هو أنني، برغم كل ما بذلته من جهد، لم أتمكن من الاستعداد لخوض منافسات الزوجي".