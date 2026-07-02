شفيونتيك تمضي بثبات نحو كسر "لعنة البطل" في ويمبلدون

- إيغا شفيونتيك تتأهل للدور الثالث في بطولة ويمبلدون بعد فوزها على كارولينا بليسكوفا بنتيجة 6-1 و6-3، لتواصل سعيها لكسر لعنة البطل والاحتفاظ باللقب. - بليسكوفا، التي عادت من إصابة في الكاحل، لم تشكل تهديداً حقيقياً لشفيونتيك، رغم استعادة بعض من مستواها السابق الذي أوصلها لنهائي ويمبلدون 2021. - شفيونتيك تواجه ألكسندرا إيالا في الدور المقبل، بعد فوز الأخيرة على مايا غوينت، وتواصل تحقيق رقم قياسي بالوصول لدور الـ32 للمرة الـ26 على التوالي في البطولات الكبرى.

تخطت حاملة اللقب إيغا شفيونتيك عقبة مبكرة إثر فوزها على المصنفة الأولى عالمياً سابقاً كارولينا بليسكوفا، لتتأهل للدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الخميس. ولم تشكل بليسكوفا (34 عاماً)، التي بدأت تستعيد مستواها بعد إصابة في الكاحل كادت تعصف بمسيرتها الاحترافية، تهديداً حقيقياً لشفيونتيك التي حسمت اللقاء بنتيجة 6-1 و6-3.

وبدت شفيونتيك، التي تسعى لكسر ما يُعرف بلعنة البطل وتصبح أول لاعبة منذ عقد من الزمن تحتفظ بلقب ويمبلدون، في كامل تركيزها تحت أشعة الشمس، حيث حسمت المجموعة الأولى في 25 دقيقة قبل أن تضطر لبذل مجهود أكبر بقليل في المجموعة الثانية. وبهذا الفوز، وصلت شفيونتيك إلى دور الـ32 للمرة الـ26 على التوالي في البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسي لا تتفوق عليه سوى مارتينا نافراتيلوفا وكونشيتا مارتينيز. وغابت بليسكوفا عن موسم 2025 بأكمله بعد تمزق في أربطة الكاحل خلال بطولة أميركا المفتوحة عام 2024، وبدأت العام وهي في المركز 1054 عالمياً، لكنها قاتلت لتعود مجدداً إلى قائمة أفضل 100 لاعبة.

وكانت النجمة التشيكية قد وصلت إلى نهائي ويمبلدون في عام 2021، وظهرت اليوم لمحات من ضرباتها الأرضية الساحقة وإرسالها القوي، إذ نجحت في بعض الأحيان في إخراج شفيونتيك، المتوجة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، من منطقة الراحة الخاصة بها. وتلتقي شفيونتيك في الدور المقبل مع المصنفة الـ29 ألكسندرا إيالا من الفيليبين، بعد فوز الأخيرة على مايا غوينت التي هزمت سيرينا وليامز بنتيجة 3-6 و6-2 و6-صفر.