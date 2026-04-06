شفيونتيك تتسلح بتدريبات نادال والسبب الملاعب الترابية

لجأت نجمة التنس البولندية، إيغا شفيونتيك (24 عاماً)، إلى أسطورة كرة المضرب السابق، الإسباني رافاييل نادال، من أجل الخضوع إلى تدريبات خاصة، حتى تتطور في الملاعب الترابية، التي تخوض فيها منافسات المسابقات الدولية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الأحد، أن إيغا شفيونتيك ذهبت إلى إسبانيا خلال الفترة الماضية، حتى تخضع لتدريبات خاصة تحت إشراف الأسطورة رافاييل نادال، الذي استقبلها في أكاديميته بجزيرة مايوركا، لأن النجمة البولندية تسعى إلى تطوير مستواها على الملاعب الترابية، ولا يوجد أفضل من أسطورة كرة المضرب السابق، الذي يُعد "ملك الملاعب الترابية" بلا منازع.

وأوضحت أن إيغا شفيونتيك عبرت عن سعادتها بجميع الدروس، التي تلقتها على يد رافاييل نادال، الذي أشرف على تدريبها خلال الفترة الماضية، حيث تستعد البولندية إلى خوض منافسات بطولة شتوتغارت الألمانية على الملاعب الترابية، تحت إشراف مدربها الجديد، فرانسيسكو رويغ، الذي سبق وأن درب الإسباني قبل سنوات.

وتابعت أن إيغا شفيونتيك ذهبت إلى نادال، حتى تواصل هيمنتها على بطولات الملاعب الترابية لدى السيدات، بعدما تمكنت من حصد عشرة ألقاب خلال مسيرتها على هذه الملاعب، بنسبة وصلت إلى نحو 87%، لكنها لاحظت تراجع مستواها الفني بشكل كبير في العام الماضي، الذي خسرت فيه خلال أربع مسابقات، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للإسباني.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إيغا شفيونتيك تراجعت إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي للسيدات، لكنها استعانت الآن بمدربها الجديد، ولجأت إلى أسطورة كرة المضرب السابق، رافاييل نادال، الذي تعهد للبولندية بأن أبواب أكاديميته في مايوركا مفتوحة أمامها، وبإمكانها التدرب في أي وقت من العام.