شريحة وراء إلغاء هدف كرواتيا الثاني أمام البرتغال.. كيف تعمل؟

- شهدت مباراة البرتغال وكرواتيا إلغاء ثلاثة أهداف بتقنية "الفار"، حيث حسمت الشريحة الموجودة في الكرة قرار التسلل في الدقيقة 112، مما أدى لفوز البرتغال 2-1 وتأهلهم لمواجهة إسبانيا في دور الـ16. - تحتوي كرة كأس العالم "تريوندا" على مستشعر حركة يرسل معلومات دقيقة لتقنية "الفار"، مما ساعد في إلغاء هدف يوشكو غفارديول بعد تأكيد لمس إيغور ماتانوفيتش للكرة برأسه. - الشريحة الإلكترونية كانت حاسمة أيضاً في مباراة البرتغال ضد أوروغواي، حيث أكدت عدم لمس كريستيانو رونالدو للكرة، مما أدى لسحب الهدف.

شهدت مباراة البرتغال وكرواتيا ثلاثة أهداف ملغاة بتقنية الفيديو المساعد "الفار"، في قرارات كانت جميعها متقاربة للغاية، وجاء آخرها في الدقيقة 112، بعدما سجل الكروات هدف التعديل (2-2)، لكن الحكم النرويجي إسبن إسكوس لجأ إلى تقنية "الفار"، ولم يتردد في إعلان حالة التسلل، لأن ما لم تُظهره كاميرات التلفزيون أكدته الشريحة الموجود في الكرة، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال 2-1، وبالتالي تأهلهم إلى دور الـ16، حيث سيواجهون إسبانيا، يوم الاثنين المقبل.

كيف عملت الشريحة خلال لقاء البرتغال وكرواتيا؟

بحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، اليوم الجمعة، تحتوي كرة كأس العالم "تريوندا" على مستشعر حركة مُثبت داخل إحدى لوحاتها الأربع، يقوم بجمع معلومات دقيقة عن كل لمسة للكرة ويرسلها فوراً إلى تقنية "الفار". وبهذه الطريقة، يُمكن تحديد لحظة اللمس بدقة، ما يُحسّن تحليل اللقطات، مثل هدف يوشكو غفارديول الملغى. وعندما اقترب إسكوس من الشاشة وعُرضت عليه الإعادة، اتضح أن إيغور ماتانوفيتش قد لمس الكرة برأسه. وكان من المستحيل تقريباً التحقق من ذلك بالكاميرات، لكن التكنولوجيا كشفت الأمر.

وكانت الشريحة الإلكترونية موجودة بالفعل في كرة كأس العالم "قطر 2022"، وفي تلك البطولة، لعبت دوراً أيضاً في مباراة للبرتغال، ولكن لـ"سحب" هدف لكريستيانو رونالدو خلال المباراة ضد أوروغواي، يومها مرّر برونو فرنانديز كرة عرضية، وارتقى رونالدو ليُسددها برأسه، لتدخل الكرة شباك سيرجيو روشيت، وليحتفل "الدون" بعد ذلك، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد بعدها أن اللاعب لم يلمس الكرة، إذ أظهر مستشعر الكرة التي كانت تحمل اسم "الرحلة" عدم وجود أي احتكاك بعد عرضية نجم مانشستر يونايتد.