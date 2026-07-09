شروط إقامة نزال "القرن" بين فيوري وجوشوا في ويمبلي

- يستعد تايسون فيوري وأنطوني جوشوا لخوض نزال "القرن" في ملعب ويمبلي بلندن في نوفمبر، حيث ينتظر عشاق الملاكمة تحديد أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة. - يسعى منظمو النزال للحصول على إذن خاص لإقامة المواجهة في وقت متأخر من الليل، للسماح للمشجعين في الولايات المتحدة بمتابعة الحدث عبر التلفاز، رغم حظر التجوال المحلي. - تعمل الحكومة البريطانية والسلطات المحلية على توفير التسهيلات اللازمة، حيث يُعتبر النزال الأضخم في تاريخ الملاكمة، ويستهدف استيعاب آلاف المشجعين في ملعب ويمبلي التاريخي.

تلقى الملاكم البريطاني تايسون فيوري (37 عاماً) ومواطنه أنطوني جوشوا الشروط المحددة، من أجل إقامة نزال "القرن" في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث تترقب جماهير رياضة "الفن النبيل" معرفة هوية أفضل مُلاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الأربعاء، أنّ القائمين على نزال فيوري ضد جوشوا تواصلوا مع عمدة العاصمة لندن، صادق خان، من أجل الحصول على إذن لاستضافة المواجهة في وقت متأخر من الليل، بعدما اختير ملعب ويمبلي الشهير، حتى يكون مسرحاً للمواجهة، التي انتظرتها جماهير الملاكمة لمدة 10 سنوات.

ولا يمكن إقامة النزال بين فيوري وجوشوا في وقت متأخر من الليل، حيث تقوم السلطات المحلية بفرض حظر تجوال في محيط ملعب ويمبلي في تمام الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، لكن القائمين على النزال يريدون الحصول على استثناء، من أجل أن يبدأ دخول المشجعين إلى الملعب بداية من الساعة الواحدة فجراً، لأن السبب وراء اختيار هذا التوقيت، هو منح الفرصة للمشجعين في الولايات المتحدة من أجل متابعة المواجهة عبر شاشات التلفزة.

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وتعمل الحكومة البريطانية بالتعاون مع السلطات المحلية في العاصمة لندن، على تأمين جميع التسهيلات اللازمة، من أجل إقامة الحدث الكبير بين فيوري وجوشوا، حيث تصف وسائل الإعلام العالمية هذا النزال بأنه سيكون الأضخم والأكبر في تاريخ رياضة "الفن النبيل" عبر التاريخ.

ويعود اختيار ملعب ويمبلي حتى يكون مسرحاً لنزال "القرن" بين فيوري وجوشوا، إلى كونه الاستاد الذي يملك تاريخاً لدى جماهير كرة القدم، بالإضافة إلى رغبة المنظمين في استيعاب آلاف المشجعين، الذين سيتوجهون إلى شراء التذاكر، فضلاً عن رمزية الملعب كون هذه المعركة ستحدد اسم المُلاكم الأفضل في الوزن الثقيل بتاريخ بريطانيا.