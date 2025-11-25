شرقي يُثير القلق في منتخب الجزائر وبيتكوفيتش يتدخل

- أثار المدافع الجزائري سمير شرقي قلق الجماهير بعد إصابته مع ناديه باريس أف سي، مما يهدد مشاركته في كأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب. - المدرب فلاديمير بيتكوفيتش تواصل مع شرقي للاطمئنان على حالته الصحية، حيث أكد اللاعب أن الإصابة ليست خطيرة لكنها تتطلب الراحة، في انتظار نتائج الفحوص النهائية. - شرقي أصبح محبوباً لدى الجماهير الجزائرية بفضل أدائه القوي، ويُعتبر من الركائز الدفاعية الأساسية للمنتخب، مما يجعل إصابته في توقيت حساس.

أثار المدافع الجزائري، سمير شرقي (26 عاماً)، حالة قلق كبيرة لدى جماهير منتخب بلاده، قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب، بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين، بعد الإصابة التي تعرّض لها مع ناديه باريس أف سي أمام ليل في الدوري الفرنسي، الأحد الماضي، في وقت أصبح شرقي من الأسماء، التي يعوّل عليها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) في تثبيت المنظومة الدفاعية، بالنظر إلى المردود القوي، الذي قدّمه مع "الخُضر"، منذ ظهوره الأول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، من مصدر في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بادر بالتواصل مع اللاعب مباشرة، لمعرفة وضعيته الصحية بعد المباراة، إدراكاً منه لأهمية شرقي في مخططاته التكتيكية خلال البطولة القارية. وأوضح المصدر أن بيتكوفيتش عبّر للاعب عن قلقه من توقيت الإصابة، وطلب منه إبلاغ الطاقم فور صدور نتائج الفحوص الطبية، التي يجريها ناديه.

وبدوره، طمأن سمير شرقي مدربَ منتخب الجزائر، مؤكداً له مبدئياً أن الإصابة ليست خطيرة إلى درجة تهدد مشاركته في كأس أفريقيا، لكنها تستلزم الراحة لأيام معدودات، في انتظار نتائج الفحوص النهائية، التي سيعلنها ناديه خلال الأيام المقبلة، وأوضح اللاعب أن الانزعاج العضلي كان مفاجئاً، لكنه يأمل في استعادة جهوزيته سريعاً، خاصة أن البطولة القارية تُمثّل محطة مهمة في مسيرته الدولية.

ورغم أن ظهور شرقي مع "الخُضر" حدث لأول مرة، في أكتوبر الماضي، فإنه سرعان ما أصبح محبوباً لدى الجماهير الجزائرية، بعدما أبهر الجميع بأدائه القوي وشخصيته الواثقة، وقدرته على منح الاستقرار لخط الدفاع، الذي كان يعيش واحدة من أسوأ فتراته خلال الأشهر الماضية. ولفت اللاعب الأنظار بشكل خاص في المباراتين الأخيرتين الوديتين أمام زيمبابوي والسعودية، ما جعله من أبرز المكاسب الدفاعية للمدرب بيتكوفيتش.

وعلى مستوى معطيات الإصابة، كان نادي باريس أف سي الفرنسي قد خسر جهود اللاعب الجزائري، أثناء هزيمته أمام ليل (2-4)، إذ اضطر شرقي إلى طلب التغيير، بعد شعوره بآلام حادة في العضلة الخلفية، وتشير التقديرات الأولية، وفق صحيفة "ليكيب"، إلى إصابة عضلية على مستوى الفخذ الخلفي، في انتظار التشخيص الرسمي، الذي سيُحدد مدة الغياب.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس بالنسبة لمنتخب الجزائر، إذ يُعد شرقي أحد الأسماء المرشحة لشغل دور محوري في قلب الدفاع أو مركز الظهير الأيمن خلال كأس أمم أفريقيا، في ظل الخيارات المحدودة أمام بيتكوفيتش، وفي وقت بدأت فيه المنظومة الدفاعية تستعيد توازنها تدريجياً. ويبقى القرار النهائي مرتبطاً بنتائج الفحوص الطبية، التي ستُحدد مدى جهوزية اللاعب، وبرنامجه العلاجي، في المرحلة المقبلة.