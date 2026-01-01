- تتابع جماهير الجزائر بقلق حالة اللاعبين سمير شرقي وجوان حجام بعد إصابتهما في مباراة بوركينا فاسو، وتأمل في عودتهما للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025. - أظهر سمير شرقي تحسنًا في حالته الصحية بعد ظهوره في الرباط، مما زاد من تفاؤل الجماهير بإمكانية عودته للمشاركة في المباريات القادمة. - من المتوقع أن تتضح الصورة النهائية لحالة اللاعبين بعد الفحوصات الحاسمة، مع احتمالية عودتهما للتدريبات أو مغادرة الرباط.

تتابع جماهير منتخب الجزائر باهتمامٍ كبيرٍ آخر التطورات المرتبطة بالحالة الصحية لثنائي "الخضر" سمير شرقي (26 عاماً)، وجوان حجام (22 عاماً)، في ظل الغموض الذي يحيط بإمكانية عودتهما للمشاركة بقميص "الخُضر" في كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما تعرّضا للإصابة خلال مواجهة بوركينا فاسو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وشكّلت إصابة اللاعبين حينها ضربة موجعة لكتيبة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، خاصة قبل الاستحقاق المرتقب أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي، المقرر يوم الثلاثاء المقبل على استاد مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

وزاد من تفاؤل المتابعين بخصوص وضعية مدافع باريس أف سي الفرنسي سمير شرقي ظهوره، الخميس، وسط جماهير جزائرية أمام أحد المتاجر في الرباط، مستغلاً يوم الإجازة الذي منحه الطاقم الفني للاعبين. وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصة "إكس" شرقي وهو يتحرك بشكل طبيعي وبمعنويات مرتفعة، كما حرص على التقاط صور تذكارية مع بعض المشجعين، الذين سارعوا لسؤاله عن حالته الصحية، ليكتفي بالرد قائلاً: "هناك خير".

وفي ظل هذه المعطيات، ومع عودة الأمل بخصوص إمكانية حدوث تطورات إيجابية في الحالة الصحية لسمير شرقي، حصل "العربي الجديد" على معلومات من مصدر في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، فضّل عدم الكشف عن هويته، تفيد بأن إمكانية عودة شرقي للمشاركة في بقية مشوار كأس أمم أفريقيا تبقى واردة، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الظهير الأيسر لنادي يونغ بويز السويسري جوان حجام. وأوضح المصدر أن الصورة النهائية ستتضح بعد خضوع اللاعبين لفحوصات حاسمة يوم الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري، قبل اتخاذ القرار النهائي، سواء بإعادة إدماجهما في التدريبات الجماعية أو السماح لهما بمغادرة الرباط والعودة إلى نادييهما.

وبحسب المعلومات نفسها، كانت الفحوصات الأولية تشير إلى حاجة جوان حجام لراحة تمتد نحو عشرة أيام، ما كان يعني غيابه عن مواجهة الكونغو الديمقراطية وإمكانية لحاقه بمباراة الدور ربع النهائي، في وقت بدت فيه مشاركة سمير شرقي مستبعدة تماماً بعد تجدد إصابته القديمة التي حرمته من خوض لقاء السودان في الجولة الأولى، غير أن تجاوب الثنائي مع البروتوكول العلاجي خلال الساعات الماضية جاء بشكل إيجابي، الأمر الذي فاجأ المدرب فلاديمير بيتكوفيتش وأعاد له الأمل في استعادة خدماتهما بداية من المباراة التي تلي لقاء "الفهود"، والتي ستجمع منتخب الجزائر بالفائز من مواجهة نيجيريا وموزمبيق، في حال نجاح "الخُضر" في العبور إلى الدور المقبل.