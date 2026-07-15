شرطة باريس تعتقل 141 شخصاً عقب خروج فرنسا من المونديال

- شهدت شوارع باريس اعتقالات واسعة بعد خسارة منتخب فرنسا أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، حيث أوقفت الشرطة 141 شخصاً بسبب استخدام مقذوفات وألعاب نارية ضد قوات الأمن. - لم تُسجل إصابات خطرة رغم نشر 7000 عنصر من الشرطة والدرك في باريس، تحسباً لاحتفالات محتملة في حال تأهل فرنسا للنهائي، وهو ما لم يحدث بعد الخسارة. - عانى منتخب فرنسا من سيطرة إسبانيا على المباراة، حيث فشل في شن هجمات خطرة، مما أدى إلى خروجهم من البطولة وضياع حلم اللقب الثالث.

شهدت شوارع باريس موجة اعتقالات قامت بها الشرطة المحلية هناك، ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء، بعد نهاية مباراة منتخب فرنسا أمام نظيره الإسباني في نصف نهائي كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والذي انتهى بخروج الديوك من المسابقة بعد الخسارة بهدفين من دون مقابل.

وذكرت مديرية شرطة باريس اليوم الأربعاء، أنّه جرى إيقاف 141 شخصاً في الساعات الماضية، وفق حصيلة أولية، حيث جاءت هذه العمليات بشكل رئيسي بسبب استخدام مقذوفات وألعاب نارية وجهت ضد قوات الأمن وخدمات الطوارئ التي كانت حاضرة في الشوارع لتأمين المشجعين الذي شاهدوا مغادرة زملائهم كيليان مبابي للمونديال، وضياع حلم اللقب الثالث بعد نسختي 1998 و2018.

وأشار المصدر عينه إلى عدم تسجيل إصابات خطرة بعدما نُشر نحو 7000 عنصر من الشرطة والدرك في باريس وضواحيها يومي 13 و14 يوليو/ تموز، تحسباً لإمكانية انتصار الديوك والتأهل إلى النهائي، ما يعني إقامة احتفالات صاخبة كان من الممكن أن تمتد حتى ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي حصل في العديد من المناسبات السابقة.

وكان منتخب فرنسا قد عاش لحظاتٍ عصيبة خلال مواجهة إسبانيا في المربع الذهبي للمونديال، بعدما فشل رجال المدرب ديديه ديشان في التفوق على لاعبي "لاروخا"، والذين سيطروا بشكلٍ كبير على الكرة والاستحواذ، بينما ظهر زملاء كيليان مبابي عاجزين عن شنّ هجمات خطرة، مع إغلاق المساحات وتضييقها على عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسه وباركولا كذلك.