- أشاد محمد أبو زريق "شرارة" بالأجواء المميزة في تونس خلال المباراة الودية بين الأردن وتونس، مشيراً إلى الحفاوة التي لقيها من الجماهير التونسية وذكرياته الجميلة مع نادي الترجي. - أكد شرارة أن المباراة كانت قوية ومفيدة، حيث استفاد المنتخب الأردني منها في تحضيراته لكأس العرب والمونديال، رغم تأثير الطرد على الأداء، مشدداً على الطموح للوصول إلى مراحل متقدمة. - أوضح شرارة أن علاقته بنادي الترجي لا تزال ممتازة، معتبراً أن المشاكل طبيعية في كرة القدم، ومؤكداً على أهمية التركيز على التدرج لتحقيق النجاح.

أكد لاعب منتخب الأردن محمد أبو زريق "شرارة" (27 عاماً) أن الأجواء في تونس كانت مميزة للغاية خلال المواجهة الودية التي جمعت "النشامى" بنظيره التونسي على ملعب حمادي العقربي برادس، وانتهت لمصلحة أصحاب الأرض 3-2، موجهاً شكره للجماهير التونسية على الحفاوة التي لقيها منذ وصوله، مشيراً إلى أنه ما زال يحتفظ بذكريات جميلة خلال فترة لعبه مع الترجي.

وقال شرارة في تصريحات لـ"العربي الجديد": "إن مواجهة الأردن الودية أمام تونس كانت قوية ومفيدة، خصوصاً أنها جمعت منتخبين سيشاركان في كأس العالم"، مؤكداً أن الطرد الذي تعرّض له "النشامى" أثّر على الأداء، لكن الفريق قدّم مباراة جيدة أمام منتخب كبير يملك خبرة واسعة. وأضاف أنه وزملاءه خرجوا بفوائد مهمة من اللقاء، ستكون جزءاً من تحضيرات المنتخب لبطولتي كأس العرب ومونديال العالم، مشيراً إلى أن الطموح هو الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة، رغم صعوبة الطريق وقوة المنافسين.

وأما عن علاقته بناديه السابق الترجي، فأكد شرارة أنها لا تزال ممتازة رغم الانفصال وما رافقه من تفاصيل، موضحاً أن المشاكل أمر طبيعي في كرة القدم، لكن المحبة والاحترام باقيين. وقال إنه يتابع الترجي باستمرار، ولا يزال على تواصل مع لاعبي الفريق، مؤكداً أن النادي التونسي سيبقى كبيراً ويتمنى له كل التوفيق في الفترة المقبلة. وفي ما يتعلق بطموحات المنتخب الأردني، أوضح شرارة أن التركيز ينصبّ على العمل خطوة بخطوة، بداية من دور المجموعات لكأس العرب، من دون التفكير بعيداً، معتبراً بأن الالتزام بالتدرج هو الطريق الصحيح لتحقيق النتائج المرجوة.