شرارة وكواليس صفقة الانتقال إلى الرجاء... السلامي كلمة السر

- أعلن نادي الرجاء الرياضي تعاقده مع النجم الأردني محمد أبو زريق "شرارة" لمدة سنتين ونصف بعد كسر عقده مع نادي الرمثا، حيث تم نشر صور اللاعب مع رئيس النادي والمدير الرياضي عبر المنصات الرقمية. - تدخل المدير الفني لمنتخب الأردن جمال السلامي كان حاسماً في الصفقة، حيث أوصى بالتعاقد مع شرارة نظراً لمعرفته بمؤهلاته الفنية والبدنية، مما يعزز فريق الرجاء ويضمن منافسة قوية للاعب في كأس العالم 2026. - جماهير الرجاء تترقب ظهور شرارة في الدوري المغربي بعد كأس أمم أفريقيا، آملين في تحسين الأداء الهجومي وحل مشكلة العجز التهديفي.

أعلن نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، رسمياً، تعاقده مع النجم الأردني محمد أبو زريق، الشهير بلقب "شرارة" (28 عاماً)، بعد كسر عقده مع نادي الرمثا الأردني، لمدة سنتين ونصف السنة. ونشر النادي الأخضر عبر منصاته الرقمية، اليوم الثلاثاء، صور اللاعب شرارة مع رئيس نادي الرجاء الرياضي جواد الزيات، والمدير الرياضي سيباستيان سوماكال، مع تعليق مقتضب: "شرارة بقميص نادي الرجاء".

ورغم أنّ إدارة وصيف بطل العالم في 2013، لم تكشف عن تفاصيل العقد ودوافع اختيار نجم منتخب الأردن عن غيره، فإن خلف الإعلان الرسمي تقف كواليس فنية، من أبرزها الحديث عن تدخل المدير الفني لمنتخب النشامى جمال السلامي (55 عاماً)، في هذه الصفقة، باعتباره لاعباً ومدرباً سابقاً لنادي الرجاء، وعارفاً بمتطلباته ونواقصه الحالية.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الثلاثاء، من مصدرٍ مقرّب من النادي الأخضر، فضل عدم ذكر اسمه، فقد أوصى المدرب جمال السلامي إدارة الرجاء بالتعاقد مع المهاجم شرارة، نظراً لمعرفته الدقيقة بمؤهلاته الفنية والبدنية، عبر متابعته المستمرة له مع منتخب الأردن، الذي يُشرف على تدريبه حالياً، لهذا يعرف جيداً إمكانياته ومهاراته الفنية والبدنية وما يُمكن أنّ يُقدمه لكتيبة المدرب الجنوب أفريقي فادلو دافيدز (44 عاماً).

وتُشير هذه المعلومات إلى أن المدرب السلامي يريد ضرب عصفورين بحجر واحد، تدعيم فريقه الأم الرجاء الرياضي بلاعب بارز قادر على تقديم الإضافة النوعية، وإبراز مؤهلاته في الدوري المغربي، وثانياً ضمان منافسة قوية لشرارة، باعتباره أحد الأعمدة التي يراهن عليها في كأس العالم 2026 مع منتخب الأردن، ما يجعل تجربته المقبلة مع الرجاء فرصة لتعزيز جهوزيته الفنية والبدنية، ورفع مستوى منافسته قبل خوض المونديال الصيف القادم.

وتترقب جماهير نادي الرجاء الرياضي الظهور الأول للنجم الأردني محمد أبو زريق مع استئناف الدوري المحلي، مباشرة بعد إسدال الستار عن بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في المغرب حتّى 18 يناير/كانون الثاني الجاري. ويأمل أنصار النادي الأخضر أن يساهم شرارة في رفع جودة الأداء الهجومي، وإيجاد الحلول الناجحة للعجز التهديفي الذي عاناه الرجاء الرياضي في الفترة الأخيرة.