- واين روني يرد على تصريحات ستيفن جيرارد التي انتقدت جيلهما، مؤكداً أن الانقسامات الداخلية لم تكن السبب الرئيسي في إخفاق المنتخب الإنجليزي، بل أن اللاعبين عملوا بجد لكن لم يُكتب لهم النجاح. - روني يشير إلى تحسن الأجواء والعلاقات بين لاعبي الأندية المختلفة في المنتخب الحالي، معتبراً أن العلاقة مع الإعلام أصبحت أفضل، مما يعكس انطباعاً إيجابياً. - رغم مشاركتهما في ست بطولات كبرى، لم ينجح روني وجيرارد في بلوغ نصف النهائي، بينما حقق الجيل الحالي إنجازات أفضل بقيادة غاريث ساوثغيت.

فتح أسطورة منتخب إنكلترا ونادي مانشستر يونايتد، واين روني (39 عاماً)، النار على تصريحات زميله السابق ستيفن جيرارد، التي أثارت موجة واسعة من الجدل، بعد أن وصف لاعبي جيلهما بكلمات قاسية، معتبراً أنهم السبب في إخفاق المنتخب الإنكليزي خلال تلك الحقبة، كما ألقى باللوم على الانقسامات الداخلية والتوترات بين اللاعبين المنتمين إلى الأندية الكبرى، والتي يرى أنها ساهمت في حرمان "الأسود الثلاثة" من المنافسة على الألقاب.

وقال روني، في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية، اليوم الجمعة: "من الواضح أننا لم نفز بأي شيء، لكنني لن أعبّر عنها بتلك الطريقة، أعلم ما يقصده جيرارد، فقد كان هناك الكثير من الشخصيات القوية في غرفة الملابس، لا أعتقد أن المنتخبات الحالية تملك عقلية أفضل، لأن ذلك سيكون تقليلاً من احترامنا نحن اللاعبين، لقد عملنا بجد، حاولنا، لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك، وحتى بالنظر إلى جودة اللاعبين، التي كانت لدينا، ربما كان يمكننا أن نفعل أفضل، لكن الأمر لم يُكتب لنا".

وأوضح روني أن الأجواء اليوم باتت مختلفة تماماً داخل المنتخب الإنكليزي بقوله: "اللاعبون من أندية متنافسة يتدرّبون معاً قبل انطلاق الموسم، مثل فيل فودين وماركوس راشفورد، إنه جيل مختلف، كما أن العلاقة مع الإعلام تحسنت كثيراً، وهذا يعطي انطباعاً إيجابياً من الخارج. كان من الصعب آنذاك بناء علاقات قوية بين لاعبي ليفربول ومانشستر يونايتد، أما الآن فالأمر أسهل، أتحدث مع ستيفن طوال الوقت، ويمكننا اليوم أن نجلس معاً ونسترخي أكثر".

وختم روني حديثه قائلاً: "كنت على علاقة جيدة بالجميع، كنت أعلم أن بيكهام وغاري نيفيل وسكولز لن يكونوا قريبين من لاعبي ليفربول، لكن المؤكد أن الجميع عمل بجد من أجل الآخر، لم يكن ذلك هو السبب، فقط لم نتمكن من الوصول إلى الهدف، لم أرَ ما يتحدث عنه جيرارد إطلاقاً، كنا نؤمن بنسبة 100 % بأننا قادرون على تحقيق البطولات، بلا شك".

وكان جيرارد قد فجّر الجدل قبل أيام بتصريحات حادة قال فيها إن الغرور والمنافسة بين الأندية حرما منتخب إنكلترا من التتويج في تلك الحقبة، مضيفاً: "كنّا مجموعة من الخاسرين المغرورين، لماذا لم نترابط عندما كنّا في العشرين أو الحادية والعشرين من العمر؟ هل كان السبب الغرور أم المنافسة؟ الأمر يعود إلى الثقافة في إنكلترا، لم نكن أصدقاء أو مترابطين، لم نكن فريقاً، ولم نصبح في أي فترة فريقاً قوياً ومتماسكاً".

ويجدر بالذكر أن واين روني خاض 120 مباراة دولية بين عامي 2003 و2018، مسجلاً 53 هدفاً، ليصبح الهداف التاريخي لإنكلترا حينها، بينما مثّل جيرارد المنتخب الإنكليزي في 114 مباراة بين عامي 2000 و2014، ورغم مشاركتهما معاً في ست بطولات كبرى، فإن كليهما لم ينجح في بلوغ نصف النهائي، في حين تمكن الجيل الحالي، بقيادة المدرب السابق، غاريث ساوثغيت، من الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، ونهائي بطولة أوروبا في مناسبتين.