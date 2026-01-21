شتيغن يغادر برشلونة... ما بين طموح جيرونا وإنقاذ حلم المونديال

تأكد رسمياً رحيل الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (33 عاماً) عن نادي برشلونة الإسباني، بعدما انتقل إلى صفوف جيرونا على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو/حزيران المقبل، في خطوة تهدف إلى منحه دقائق لعب منتظمة، تعزز حظوظه في الحضور مع منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم المقبلة.

وخلال فترته مع النادي الكتالوني، خاض تير شتيغن 423 مباراة رسمية، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 176 مناسبة، وكان عنصراً أساسياً في العديد من النجاحات المحلية والقارية. وتوج الحارس الألماني مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، وستة ألقاب دوري إسباني، وست كؤوس ملك، إلى جانب كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية. كما رسخ مكانته بوصفه أحد أفضل حراس المرمى على الساحة العالمية، وأصبح لاعباً دولياً ثابتاً مع المنتخب الألماني.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا، اليوم الأربعاء، فقد ودع شتيغن زملاءه صباح الثلاثاء قبل سفر بعثة برشلونة إلى براغ، ثم خضع للفحوصات الطبية اللازمة في مقر نادي جيرونا، قبل إتمام عملية انتقاله. وجاءت هذه الخطوة في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الكتالوني، حيث وجد نفسه خارج حسابات المدرب هانسي فليك، الذي يعتمد بشكل أساسي على الحارس الشاب خوان غارسيا، مع غياب شبه تام للمداورة في مركز حراسة المرمى. ورغم تردده في البداية بمغادرة برشلونة، قرر قائد الفريق الكتالوني قبول عرض جيرونا، بعد إدراكه أن استمرار غيابه عن المباريات قد يهدد مشاركته الدولية. وتلقى الحارس الألماني عروضاً عدة من أندية خارج إسبانيا خلال الأسابيع الماضية، إلا أن إصرار جيرونا ورغبة اللاعب في البقاء ضمن أجواء الدوري الإسباني حسما وجهته النهائية، علماً بأن برشلونة سيتكفل بمعظم راتبه خلال فترة الإعارة.

شتيغن وطموح جيرونا

يأتي تعاقد جيرونا مع تير شتيغن في إطار سعيه لتعزيز مركز حراسة المرمى، بهدف ضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى بأسرع وقت ممكن، إلى جانب الطموح إلى تحسين موقعه على سلم الترتيب. ويرى مسؤولو النادي أن وجود حارس بخبرة دولية كبيرة، سيكون عاملاً حاسماً في تحقيق أهداف الفريق خلال النصف الثاني من الموسم. يُذكر أن تير شتيغن انضم إلى برشلونة عام 2014، ويمتد عقده الحالي حتى عام 2028. واكتفى هذا الموسم بالمشاركة في مباراة واحدة فقط، كانت في كأس ملك إسبانيا أمام غوادالاخارا. وبعد انتهاء إعارته، سيكون على الحارس الألماني إعادة تقييم مستقبله مع برشلونة، في ظل استمرار خوان غارسيا خياراً أول لحراسة مرمى الفريق.