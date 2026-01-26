- تير شتيغن يبدأ فصلاً جديداً مع جيرونا: بعد 12 عاماً مع برشلونة، يستعد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن للظهور الأول مع نادي جيرونا في مواجهة خيتافي ضمن الجولة الـ21 للدوري الإسباني. - تحديات وإصابات: عانى تير شتيغن من إصابة في الرباط الصليبي أبعدته لأكثر من سبعة أشهر، مما دفع برشلونة للتعاقد مع حراس جدد، ليجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية. - طموحات مستقبلية: يسعى تير شتيغن لاستعادة مستواه مع جيرونا، بهدف المشاركة في مونديال 2026 مع منتخب ألمانيا، بانتظار قرار المدرب يوليان ناغلزمان.

يستعد حارس المرمى الألماني، مارك أندريه تير شتيغن (33 سنة)، للظهور الأول مع نادي جيرونا، بعد 12 سنة من اللعب بقميص نادي برشلونة في منافسات الدوري الإسباني، إذ من المُنتظر أن تكون الأنظار متوجهة نحو أول مباراة رسمية للحارس الألماني مع فريق آخر من مدينة كتالونيا غير برشلونة.

وسيُشارك تير شتيغن مع نادي جيرونا في مواجهة خيتافي، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في أول ظهور رسمي متوقع مع النادي الكتالوني، وهو الذي كان يواجه جيرونا مع برشلونة لسنوات وسنوات، وخصوصاً في المواسم الأخيرة التي كان فيها الحارس الأساسي للنادي الكتالوني الكبير.

وعاش تير شتيغن ظروفاً صعبة قبل مغادرته برشلونة والانتقال إلى نادي جيرونا في الميركاتو الشتوي الحالي، إذ غاب لأكثر من سبعة أشهر بسبب إصابة قطع في الرباط الصليبي، مما أجبر برشلونة على التعاقد مع حارس طوارئ وهو البولندي، فويتشيك تشيزني، الذي عاد من اعتزاله من أجل مساعدة برشلونة، وعندما شُفي تير شتيغن من الإصابة، كانت إدارة النادي الكتالوني قد قررت التعاقد مع الحارس الشاب، خوان غارسيا، الذي أمسى انطلاقاً من موسم 2025-2026، الحارس الأساسي للمدرب الألماني، هانسي فليك.

وبعد أن أكد فليك أن خوان غارسيا هو الحارس الأساسي لفريق برشلونة، لم يكن أمام تير شتيغن سوى الموافقة على خيار الانتقال إلى نادي جيرونا، خصوصاً أنه يُفكر في استعادة مستواه خلال الأشهر المقبلة ومحاولة الحصول على فرصة لخوض تجربة مونديال 2026 مع منتخب ألمانيا في الصيف المقبل، ويبقى هذا القرار طبعاً رهن مدرب منتخب المانشافت، يوليان ناغلزمان.