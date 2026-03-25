شتوتغارت الألماني يحسم مصير بلال الخنوس في الميركاتو

حسم نادي شتوتغارت الألماني مصير المغربي بلال الخنوس (21 سنة) في الميركاتو، وذلك بعدما أفادت تقارير في وقت سابق بأنه ربما يُغادر منافسات الدوري الألماني في نهاية الموسم الحالي من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته. وأكد المدير الرياضي لفريق شتوتغارت الألماني فابيان فولغموث، في تصريحات خاصة لصحيفة سبورت بيلد الألمانية، الأربعاء، استمرار بلال الخنوس مع الفريق الألماني في الموسم المقبل، وذلك بعد استيفاء المعايير اللازمة لجعل صفقة استعارة اللاعب دائمة، وقال: "تم استيفاء كل الشروط. سعداء لأن الخنوس سيستمر مع الفريق بشكل دائم".

ووصل النجم المغربي صاحب الـ21 سنة إلى نادي شتوتغارت الألماني على سبيل الإعارة قادماً من نادي ليستر سيتي الإنكليزي في عام 2025. وأشارت صحيفة سبورت بيلد الألمانية إلى أن العقد الدائم الجديد سيمتد حتى عام 2030، وأن قيمة الصفقة ستكون حوالي 15 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيدفعه شتوتغارت لنادي ليستر الإنكليزي.

ويملك لاعب منتخب المغرب الخنوس مسيرة جيدة مع نادي شتوتغارت الألماني في موسم 2025-2026، إذ سجل ثمانية أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة في 33 مباراة لعبها في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، وهذه الأرقام هي التي دفعت إدارة النادي الألماني للمحافظة على الخنوس في تشكيلة الفريق في الموسم المقبل واستمراره حتى عام 2030. كما مثل النجم المغربي منتخب المغرب في 32 مباراة دولية حتى الآن، وسجل هدفين.