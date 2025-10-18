أثارت هزيمة الاتحاد المنستيري أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بثلاثية نظيفة، يوم أمس الجمعة، ضمن منافسات جولة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، جدلاً واسعاً في صفوف جماهير الفريق التونسي، وخلّفت ثلاث أزمات كبيرة لإدارته، وفي الشارع الرياضي بالبلاد عموماً.

شبيبة القبائل يتسبب في إقالة المدرب

بعد هذه الهزيمة التي عقّدت حظوظ الاتحاد المنستيري في التقدم بالمنافسة القارية قبل لقاء العودة في الجزائر، أصبح المدير الفني السابق لمنتخب تونس منتصر الوحيشي، الذي يقود النادي منذ انطلاق الموسم، قريباً من المغادرة، إذ تتجه إدارة المنستيري إلى فسخ عقده، نظراً إلى أنه لم يبلغ الهدف المطلوب منه مسبقاً، هو قيادة الفريق إلى بلوغ مرحلة المجموعات.

مستوى اللاعبين

عقب نهاية المباراة، فتح المتابعون من جديد النقاش حول ضعف لاعبي الدوري التونسي، رغم تألق أغلب عناصر الاتحاد في المسابقات المحلية طيلة المواسم الماضية، معتبرين أن فوز شبيبة القبائل فضح المستوى الفني المتواضع للاعب المحلي، في الوقت الذي يطالب فيه بعض الآراء الفنية بضم بعض النجوم من المنستيري إلى المنتخب التونسي، كما أن إدارة النادي تصر في بعض الأحيان على تسويقهم للأندية الكبيرة، بقيمة مادية كبيرة، يرى المتابعون أنها لا تعكس حقيقة إمكاناتهم.

أزمة الملاعب والجماهير

أقيمت المباراة على استاد الطيب المهيري بصفاقس، نظراً إلى أن ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير غير مؤهل لاحتضان المباريات الدولية، ما يعكس مرة أخرى مشاكل البنية التحتية في الكرة التونسية، وأزمة الملاعب التي عصفت بأغلب الأندية، فيما حضرت جماهير القبائل بأعداد كبيرة تفوق بكثير مشجعي الفريق المحلي، وقدموا عرضاً رائعاً على المدرجات، ما فتح التساؤلات حول حجم القاعدة الجماهيرية للمنستيري، رغم أنه تعوّد في السنوات الأخيرة على المشاركة في المسابقات الأفريقية.