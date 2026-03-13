شبح الإلغاء يخيم على فورمولا 1: البحرين والسعودية خارج الحسابات

- تترقب فورمولا 1 تطورات التوتر في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى إلغاء سباقي البحرين والسعودية المقررين في إبريل، وسط مخاوف أمنية ولوجستية متزايدة. - تعويض السباقين بات مستحيلاً بسبب ضيق الوقت اللازم لتنظيم ونقل التجهيزات، مما سيقلص روزنامة البطولة إلى 22 سباقاً مع فجوة زمنية بين سباق اليابان وميامي. - محاولات إنقاذ سباق جدة تواجه تحديات بسبب غياب تحسن الأوضاع وتعقيدات النقل الجوي، مما يستدعي اتخاذ قرارات سريعة لتفادي أزمات لوجستية أكبر.

تترقب فورمولا 1 تطورات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، على أمل تحسّن الأوضاع، إلا أن استمرار التوتر قد يدفع باتجاه قرارات صعبة. وتتحرك إدارة البطولة خلال الساعات المقبلة لحسم مصير سباقي جائزة البحرين الكبرى وجائزة السعودية الكبرى، المقررين في 12 و19 من شهر إبريل/ نيسان المقبل، وسط مخاوف أمنية ولوجستية متزايدة، قد تفرض إلغاء الجولتين رسمياً مع نهاية الأسبوع الجاري، بحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الجمعة.

وكانت هاتان الجولتان مهددتين منذ اندلاع المواجهات في المنطقة يوم 28 فبراير/ شباط، إذ تابع الاتحاد الدولي للسيارات وإدارة فورمولا 1 تطورات الوضع عن كثب، بالتنسيق مع المروجين والسلطات المنظّمة لسباقي البحرين والسعودية. وبحسب ما أفادت به صحيفة ماركا قبل أيام، فإن تعويض أي من السباقين بات أمراً مستحيلاً، نظراً لضيق الوقت المطلوب لتنظيم ونقل التجهيزات الضخمة التي يتطلّبها تنظيم جولة فورمولا 1 خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين. وفي حال تأكيد الإلغاء، ستتقلص روزنامة بطولة العالم إلى 22 سباقاً، مع فجوة تمتد لأربعة أسابيع بين سباق اليابان وسباق ميامي.

وكانت هناك محاولات من الجانب السعودي لإنقاذ سباق جدة، خاصة أن المدينة تقع بعيداً نسبياً عن بؤرة الصراع، غير أن غياب أي مؤشرات لتحسن الأوضاع، إلى جانب التعقيدات المرتبطة بحركة الطيران والنقل الجوي، جعل اتخاذ قرار سريع أمراً ضرورياً، لتفادي أزمات لوجستية أكبر تهدد الفرق والأطراف المعنية كافة. وكان الموعد الحاسم لشحن الحاويات التي تضمّ السيارات والمعدات الأساسية مقرراً خلال الأسبوعين المقبلين، من أجل نقلها إلى البحرين ثم جدة، إلا أن المؤشرات الحالية تفيد بأن الشحنات ستُحوّل مباشرة إلى ميامي، التي تستضيف الجولة السادسة من الموسم.