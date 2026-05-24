شباب ريال مدريد يحصدون ثلاثية تاريخية بانتصار على برشلونة

- حقق فريق ريال مدريد للشباب لقب كأس الأبطال للمرة التاسعة بعد فوزه على برشلونة 4-1، ليصبح أول نادٍ إسباني يحرز دوري أبطال أوروبا للشباب والدوري الإسباني وكأس الأبطال في موسم واحد. - شهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث استغل ريال مدريد طرد لاعب برشلونة إيو مارتينيز ليقلب النتيجة لصالحه، محققاً انتصاراً عريضاً وسط أجواء حماسية. - أثار كلاسيكو الشباب اهتمام الجماهير والإعلام، حيث اعتبرت صحيفة ماركا الانتصار مستحقاً، بينما رأت موندو ديبورتيفو أن الطرد كان قاسياً.

حصد فريق ريال مدريد للشباب (جوفينيل أ) لقبه التاسع في كأس الأبطال بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 4-1، اليوم الأحد، في المباراة النهائية على ملعب إل فال البلدي. وأصبح الفريق، بقيادة المدرب ألفارو لوبيز، أول نادٍ إسباني يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للشباب والدوري الإسباني وكأس الأبطال في موسم واحد. وقد قلب شباب ريال مدريد تأخرهم بهدف فيار إلى فوز عريض بفضل أهداف كارلوس دييز وأليكسيس سيريا ويريميا وغابري فاليرو.

وشهدت المباراة إثارة بما أن نادي برشلونة كان يبدو الأقرب إلى حصد اللقب، ولكن طرد لاعبه إيو مارتينيز قلب المعطيات، حيث استغل ريال مدريد الفرصة من أجل التعديل في مرحلة أولى، ثم توسيع الفارق بشكل متواصل ليحقق في النهاية انتصاراً عريضاً على حساب غريمه التاريخي وسط أجواء حماسية خلال هذه المواجهة، وفق ما نقلته صحيفة ماركا الإسبانية، وبعد فشل الفريق الأول في حصد الألقاب، فإن شباب ريال مدريد هيمنوا على مختلف المسابقات في الموسم الحالي.

ويثير كلاسيكو الشباب أهمية كبيرة بين الجماهير والإعلام الإسباني، ذلك أن صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية اعتبرت أن طرد لاعب برشلونة كان قاسياً وهو الذي أحدث المنعرج الحاسم في المباراة، بينما اعتبرت صحيفة ماركا المدريدية أن الانتصار كان مستحقاً لفريق ريال مدريد بحكم الفارق الذي انتهت عليه المباراة والمجهود الذي قام به اللاعبون. كما أن الجماهير تتابع هذه المباريات للبحث عن المواهب التي يمكنها التألق مستقبلاً والانضمام إلى الفريق الأول.