شباب الخليل الفلسطيني لحسام حسن: شكراً يا عميد مصر

- في مباراة ودية بين شباب الخليل ومنتخب النقب، أظهر الجمهور الفلسطيني دعماً لمدرب منتخب مصر، حسام حسن، الذي رفع علم فلسطين في كأس العالم 2026، معبرين عن شكرهم بلافتة كبيرة وشعارات مؤثرة. - حسام حسن كان قد أهدى فوز مصر على أستراليا في كأس العالم للشعب الفلسطيني، مؤكداً دعمه لهم في تصريحات إعلامية، مما أثار إعجاب الجماهير الفلسطينية. - المباراة انتهت بفوز شباب الخليل (2-1)، حيث لم ينسَ المشجعون اللفتة المميزة لحسام حسن، معبرين عن تقديرهم لدعمه المتواصل.

شهدت المباراة الودية التي جمعت شباب الخليل ومنتخب النقب على استاد الحسين في مدينة الخليل في الضفة الغربية، لفتة دعم مُميزة لمدرب منتخب مصر، حسام حسن، الذي سبق أن دعم فلسطين ورفع علمها قبل أسابيع خلال مشاركته مع مصر في بطولة كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي شباب الخليل الفلسطيني على فيسبوك، السبت، فيديو للمشجعين الحاضرين في مدرجات استاد الحسين، والذين رفعوا لافتة كبيرة كُتب عليها: "شكراً يا عميد مصر"، والتي يتوسطها صورة لمدرب منتخب مصر، حسام حسن، وهو يرفع شارة النصر، وكُتب على المنشور: "الجماهير، وروح كرة القدم الفلسطينية، شكراً من العميد إلى العميد، شكراً حسام حسن".

كما أطلق مشجعون لنادي شباب الخليل شعارات خاصة وشكراً لحسام حسن: "حسام حسن منحبك" و"حسام حسن حسام حسن"، في المواجهة التي تفوق فيها شباب الخليل على منافسه منتخب النقب (2-1)، في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين، ولم ينسَ المشجعون الفلسطينيون اللفتة المُميزة من مدرب المنتخب المصري خلال مشاركته في مونديال 2026، عندما كان من أبرز الداعمين لفلسطين.

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وكان حسام حسن رفع علم فلسطين بعد الفوز على منتخب أستراليا في الدور الـ32 والتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026، وقال في تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" بعد المباراة آنذاك: "أهدي الفوز إلى طرف آخر بجانب الشعب المصري. أهدي الانتصار إلى الشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبداً في مؤازرته، وأقول لهم: قلبي وروحي معكم، وأنا أشكرهم من كلّ قلبي لأنهم فرحوا جداً من أجلنا. ربنا ينصرهم، وربنا يرحم شهداءهم"، ليعود بعد الخروج أمام الأرجنتين في دور الـ16 لتأكيد موقفه وتثبيته قائلاً: "بالمناسبة، هناك في البلد الذي يموت فيه الأطفال يرتدون قمصان الأرجنتين وبرشلونة وسيتي وريال مدريد، الناس هؤلاء يحبونكم ويحبون الكرة، لكن أنتم ترونهم يقتلون، وها أنتم صامتون".