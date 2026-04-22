- نادي شباب الأهلي الإماراتي يطالب بإعادة مباراته ضد ماتشيدا زيلفيا الياباني بعد إلغاء هدف التعادل بواسطة الحكم الأسترالي شون إيفانس، بسبب خطأ فني في تنفيذ رمية تماس قبل تبديل الفريق الياباني لأحد لاعبيه. - الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يدعم نادي شباب الأهلي في خطواته للحفاظ على حقوقه، ويدعو الاتحاد الآسيوي لاختيار حكام مناسبين للبطولات، معتبراً أن الحكم ارتكب خطأً فادحاً بإلغاء الهدف. - المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة ستجمع ماتشيدا زيلفيا مع الأهلي السعودي، بينما ينتظر شباب الأهلي قراراً بشأن اعتراضه الرسمي.

طالب نادي شباب الأهلي الإماراتي، بإعادة مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، التي خسرها 0-1، مساء الثلاثاء في جدة، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، لوجود خطأ فني ارتكبه الحكم بإلغاء هدف سجله، على حد تعبير مصدر في النادي.

وتقدم ماتشيدا زيلفيا عبر يوكي سوما (12)، واعتقد النادي الإماراتي أنه سجل هدف التعادل مع قرب نهاية المباراة عبر غيليرمي بالا (90+3)، لكن الحكم الأسترالي شون إيفانس ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفار، بداعي تنفيذ الفريق الإماراتي لرمية تماس جاء منها الهدف، قبل إجراء الفريق الياباني عملية تبديل أحد لاعبيه. وقال مصدر في شباب الأهلي، لم يكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء: "قُدِّمَت مذكرة اعتراض رسمية من قبل النادي وقبل مغادرة الفريق لملعب المباراة". وتابع: "تتضمن المذكرة طلب شباب الأهلي إعادة المباراة، لذلك تقرر إبقاء الفريق في جدة إلى حين البت بطلبنا". وتقام المباراة النهائية، السبت المقبل، وتجمع ماتشيدا زيلفيا مع الأهلي السعودي حامل اللقب.

بعد اللجوء لتقنية الفيديو.. الحكم يلغي هدف تعادل شباب الأهلي الإماراتي أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني.. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/hkduyKemhh — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 21, 2026

من جهته، أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بياناً، اليوم الأربعاء، أكد فيه "دعمه لنادي شباب الأهلي في أي خطوة يتخذها من أجل الحفاظ على حقوقه"، داعياً الاتحاد الآسيوي إلى "اختيار أطقم حكام مناسبين للبطولات التي ينظمها". وقال البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي في تصريحات صحافية: "الحكم ظلم شباب الأهلي وألغى هدفاً صحيحاً بخطأ فني فادح، فهو من سمح باستئناف اللعب، فلماذا ألغى الهدف بعد ذلك؟ مستوى الجميع متطور في هذه المرحلة من البطولة، إلا التحكيم".