شاي غيلجوس يخطف الأضواء برقم قياسي في كرة السلة الأميركية

خطف النجم الكندي شاي غيلجوس ألكسندر (27 عاماً)، الأضواء وبقوة بعدما استطاع تسجيل أعلى رصيد في مسيرته الاحترافية عقب تسجيله 55 نقطة في المواجهة التي احتاج خلالها فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، إلى شوطين إضافيين للفوز على مضيفه إنديانا بايسرز بنتيجة (141-135)، فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد يومين من سيناريو مشابه أمام هيوستن روكتس في مستهل مبارياته بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد مباراته المثيرة أمام روكتس، التي خرج منها منتصراً بعد شوطين إضافيين بفارق نقطة (125-124)، احتاج ثاندر إلى شوطين إضافيين مرة جديدة أمام إنديانا، الذي فشل في الثأر لخسارته نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين في شهر يونيو/ حزيران الماضي بنتيجة 3-4. وبات ثاندر أول نادٍ في تاريخ الدوري يحتاح إلى شوطين إضافيين في أول مباراتين له في الموسم.

واستفاد أفضل لاعب في الدوري المنتظم الموسم الماضي شاي غيلجوس ألكسندر لتعزيز رقمه التهديفي القياسي السابق البالغ 54 نقطة، بعدما نجح في تسجيل 55 نقطة (15 تسديدة ناجحة من 31 محاولة) وأضاف إليها ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة، بعدما استطاع صاحب الـ27 عاماً معرفة كيف يبدو حاسماً في الأوقات الحساسة، بعدما قاد العديد من الهجمات تحت سلة منافسه وحصل على أخطاء ورميات حرة كثيرة، سجل منها 23 نقطة من أصل 26.

ورفع شاي غيلجوس ألكسندر، المُتوج أفضل هداف في الموسم الماضي، والذي سجل 50 نقطة أو أكثر للمرة الخامسة في مسيرته، رصيده التهديفي إلى 90 نقطة بعد مباراتين فقط، إذ لم يحقق نتائج أفضل سوى مايكل جوردان وأنتوني ديفيس وويلت تشامبرلين. وفيما يعتبر ثاندر المرشح الأوفر حظاً للاحتفاظ بلقبه، تتفاوت حظوظ فريق بايسرز، وصيف البطل، هذا الموسم، بعدما عانى من تعرض نجمه تايريس هاليبورتون لتمزق في وتر أخيل في المباراة السابعة من النهائيات، ما أثر سلباً عليه حيث من غير المتوقع أن يلعب صاحب الـ25 عاماً مجدداً هذا الموسم.

كما غادر لاعب الارتكاز مايلز تورنر إلى فريق ميلووكي باكس هذا الصيف. وخسر بايسرز لاعبه أندرو نيمبارد في الربع الثاني بسبب إصابة في كتفه اليسرى. ورغم ذلك، قارع بايسرز منافسه بفضل الكندي بنديكت ماثورين، الذي استطاع تسجيل 36 نقطة والتقط 11 متابعة، والكاميروني باسكال سياكام، الذي فرض التمديد الأول لينهي المباراة مع 32 نقطة و15 متابعة.