شاي غلجيوس-ألكسندر يُحقق رقماً قياسياً في دوري السلة الأميركية

- حطم شاي غلجيوس-ألكسندر الرقم القياسي لويلت تشامبرلاين بتسجيله 20 نقطة أو أكثر في 127 مباراة متتالية، متجاوزًا الرقم الصامد منذ 63 عامًا، وذلك خلال فوز فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر على بوسطن سلتيكس. - رغم أن هذا الرقم ليس الأبرز في تاريخ الدوري، إلا أنه يعكس ثبات غلجيوس-ألكسندر في الأداء العالي، حيث بدأ سلسلته في نوفمبر 2024 بمعدل 35.5 نقطة ونسبة نجاح 53.5%. - عادل غلجيوس-ألكسندر الرقم القياسي لتشامبرلاين خلال فوز مثير على دنفر ناغتس، حيث كان تشامبرلاين قد حقق رقمه بين 1961 و1963 بمعدل 49.2 نقطة.

حطم النجم الكندي، شاي غلجيوس-ألكسندر، الرقم القياسي المُسجَّل باسم اللاعب، ويلت تشامبرلاين، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك في المواجهة التي قاد فيها فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على بوسطن سلتيكس.

وكسر شاي غلجيوس-ألكسندر الرقم القياسي المسجل باسم ويلت تشامبرلاين، فجر الجمعة، بتسجيله 20 نقطة أو أكثر في 127 مباراة متتالية، ليتجاوز النجم المتوَّج بلقب أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، الرقم الصامد منذ 63 سنة والبالغ 126 مباراة، عندما نجح في رمية قفز من مسافة حوالى ستة أمتار من قمة القوس مع تبقي 7:04 دقائق على نهاية الربع الثالث، وأنهى النجم الكندي المواجهة بتسجيله 35 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة وست متابعات وثلاث صدات وسرقتين للكرة.

ولا يُعدّ هذا الرقم من بين الأكثر بروزاً في تاريخ الدوري، مثل رقم كريم عبد الجبار في مجموع النقاط والذي تجاوزه "الملك" ليبرون جيمس في شهر فبراير/شباط عام 2023، لكنه يجسّد المكانة التي وصل إليها اللاعب الكندي وثباته في أعلى مستوى من الأداء، وبدأت سلسلته في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، ومنذ ذلك الحين يبلغ معدله 35.5 نقطة مع نسبة نجاح في التسديد وصلت إلى 53.5%، وخلال هذه السلسلة، سجّل المباريات الخمس الوحيدة في مسيرته التي تخطى فيها حاجز الـ50 نقطة، إضافة إلى 18 مباراة برصيد 40 نقطة و85 مباراة برصيد 30 نقطة.

وكان غلجيوس-ألكسندر عادل الرقم القياسي لتشامبرلاين الاثنين الماضي خلال الفوز المثير في الرمق الأخير على دنفر ناغتس (129-126)، وكان تشامبرلاين حقق رقمه القياسي بين أكتوبر/تشرين الأول عام 1961 ويناير/كانون الثاني عام 1963، مسجلاً معدلاً خارقاً بلغ 49.2 نقطة في المباراة، في حين يدور معدّل غلجيوس-ألكسندر حول 32.5 نقطة منذ بداية سلسلته في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024.