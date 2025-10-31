- قاد شاي غلجيوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز السادس على التوالي في دوري NBA، بتسجيله 31 نقطة، مما يعزز مكانته كأفضل لاعب في الموسم الماضي. - رغم غياب بعض اللاعبين الأساسيين، ساهم أيزياه جو وأجاي ميتشل في انتصار ثاندر بتسجيلهما 20 نقطة لكل منهما، بينما يواصل نيكولا توبيتش العلاج من سرطان الخصية. - خسر غولدن ستايت ووريورز أمام ميلووكي باكس 110-120، رغم غياب يانيس أنتيتوكونمبو، حيث أحرز راين رولينز 32 نقطة، وهو أعلى رقم في مسيرته.

قاد النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر (27 عاماً)، فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر (حامل لقب الموسم الماضي)، إلى فوزه السادس على التوالي على حساب واشنطن ويزاردز بنتيجة 127-108، اليوم الجمعة، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه"، ليؤكد بذلك أفضل لاعب في الموسم الماضي والنهائي أحقيته بتحقيق الجائزة، بعدما أحرز 31 نقطة مع ثلاث متابعات وسبع تمريرات حاسمة، قبل جلوسه على دكة البدلاء في الربع الأخير.

وساهم في انتصار ثاندر العديد من اللاعبين الآخرين، على غرار أيزياه جو وأجاي ميتشل بتسجيلهما 20 نقطة بعد دخولهما من دكة البدلاء، مع العلم أنه غاب عن صفوف الفريق اللاعبان شيت هولمغرين وجايلين ويليامز، إلى جانب استمرار غياب اللاعب الصربي الشاب نيكولا توبيتش (20 عاماً)، بعد تشخيص إصابته بمرض سرطان الخصية، وهو يخضع للعلاج حالياً.

وفي مباراة أخرى خسر فريق غولدن ستايت ووريورز أمام نظيره ميلووكي باكس بنتيجة 110-120 على أرض الأخير، اليوم الجمعة، رغم غياب النجم اليوناني العملاق يانيس أنتيتوكونمبو عن المواجهة بسبب آلامٍ في الركبة اليسرى، لكن أخطاء زملاء النجم ستيفن كوري (27 نقطة)، كانت كفيلة بسقوط ووريورز بعد خسارة العديد من الكرات خلال هذه المواجهة، مع العلم أنّ الكونغولي جوناثان كومينغا أحرز 24 نقطة، في حين كان اللاعب راين رولينز أفضل مسجل في فريقه باكس، حين أحرز 32 نقطة وهو أعلى رقم في مسيرته على الإطلاق.