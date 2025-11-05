شاي ألكسندر يتألق ويتابع زحفه نحو رقم تشامبرلين

- قاد شاي غلجيوس-ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز الثامن توالياً في دوري NBA، بتسجيله 30 نقطة و12 تمريرة حاسمة، مواصلاً سلسلة تسجيله لأكثر من 20 نقطة في 80 مباراة متتالية. - قلب شيكاغو بولز تأخره أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفارق 24 نقطة إلى فوز مثير 113-111، بفضل تألق نيكولا فوتشيفيتش وجوش غيدي الذي حقق تريبل دابل. - اكتسح تورونتو رابتورز ميلووكي باكس 128-100، بينما قاد زاكاري ريزاشيه أتالانتا هوكس للفوز على أورلاندو ماجيك 127-112.

قاد النجم الكندي شاي غلجيوس - ألكسندر، فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب للفوز الثامن توالياً منذ بداية الموسم، وذلك بعد تفوقه اليوم الأربعاء، على ضيفه لوس أنجليس كليبرز بنتيجة 126-107 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بعدما سجل 30 نقطة إلى جانب 12 تمريرة حاسمة وأربع متابعات.

ويسعى اللاعب المميز شاي ألكسندر، صاحب الـ27 عاماً، لمتابعة التألق مع فريقه، بعدما حقق الموسم الماضي جائزة أفضل لاعب في الموسم العادي وكذلك النهائي، وهو الذي سجل لـ80 مباراة متتالية أكثر من 20 نقطة، ليصبح صاحب ثالث أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ مسابقة دوري الـ"NBA"، خلف إنجازين حققها الأسطورة السابق ويلت تشامبرلين (126 و92 مباراة).

وفي مباراة أخرى تفوق شيكاغو بولز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وتغلب عليه 113-111 بعدما كان متأخراً بـ24 نقطة، وظن تايريس ماكسي (39 نقطة) ورفاقه في صفوف سيكسرز أن الانتصار بات شبه مضمون، لكن الأمور انقلبت بعد تألق لاعب الارتكاز المونتينيغري المخضرم نيكولا فوتشيفيتش 19 نقطة و10 متابعات، والأسترالي جوش غيدي بـ29 نقطة و15 متابعة و12 تمريرة حاسمة (تريبل دابل).

وفي لقاءٍ آخر اكتسح تورونتو رابتورز ضيفه ميلووكي باكس 128-100، محققاً فوزه الثالث توالياً، وأحرز كلّ من سكوتي بارنز وآر جيه باريت 23 نقطة في فوز لرابتورز، وفي لقاءٍ آخر قاد الفرنسي زاكاري ريزاشيه فريقه أتالانتا هوكس إلى الفوز على ضيفه أورلاندو ماجيك 127-112 بتسجيله 21 نقطة كأفضل مسجلي فريقه.