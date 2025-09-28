- تألق النجم الجزائري فارس شايبي في الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل هدفاً وصنع هدفين في مباراة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، مما رفع رصيده إلى هدف وثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم. - في الدوري الهولندي، سجل المغربي إسماعيل صيباري هدف الفوز لفريق آيندهوفن ضد إكسلسيور، بينما برز عمران لوزا في دوري الدرجة الأولى الإنكليزية مع واتفورد بتسجيله هدف التعادل وصناعة هدف الفوز. - شهدت الملاعب الأوروبية تألق لاعبين عرب آخرين مثل عبد الكبير عبقار في الدوري الإسباني ورفيقي سعيد في الدوري البلجيكي.

شهدت الملاعب الأوروبية تألقاً عربياً لافتاً، يوم السبت، في مختلف الدوريات، بعدما وقّع عدد من النجوم على مساهمات مباشرة حاسمة، سواءً بتسجيل الأهداف أو بالتمريرات، التي صنعت الفارق لأنديتهم، وقد تصدر المشهد النجم الجزائري، فارس شايبي في الدوري الألماني، إلى جانب المغربي إسماعيل صيباري، الذي واصل بريقه في الملاعب الهولندية.

وأبدع فارس شايبي (22 عاماً)، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني، حين قاد آينتراخت فرانكفورت لفوز مثير على بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة (6-4)، إذ سجّل شايبي الهدف الرابع في الدقيقة الـ39، بعد لمسة فنية، مستغلاً تمريرة الياباني ريتسو دوان، كما صنع هدفين آخرين؛ الأول من ركلة ركنية إلى زميله الألماني روبن كوخ، والثاني بكعب ذكي لزميله التركي، كان أوزون. وبذلك رفع لاعب تولوز الفرنسي السابق رصيده إلى هدف، وثلاث تمريرات حاسمة في البوندسليغا، منذ بداية الموسم.

ومن جانبه، واصل النجم المغربي، إسماعيل صيباري (24 عاماً)، حضوره البارز مع آيندهوفن، إذ ساهم في فوز صعب لفريقه على نادي إكسلسيور بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن الأسبوع السابع من الدوري الهولندي. وسجّل "أسد الأطلس" الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ72، وهو الثاني له هذا الموسم، بعد أن هزّ شباك أياكس أمستردام في "الكلاسيكو"، خلال الجولة الماضية.

وخطف المغربي عمران لوزا (26 عاماً)، الأضواء في دوري الدرجة الأولى الإنكليزية "التشامبيونشيب"، بعدما كان أحد أبرز نجوم فوز واتفورد على هال سيتي (2-1) ضمن منافسات الأسبوع السابع. وسجّل لوزا هدف التعادل في الدقيقة الـ60، قبل أن يصنع الهدف الثاني في الدقيقة الـ79 بتمريرة حاسمة، ليصل إلى التمريرة الحاسمة الثانية إلى جانب هدفه الأول هذا الموسم، ما يرسّخ مكانته أحدَ أهمِّ عناصر واتفورد في سعيه الجاد للعودة إلى البريمييرليغ.

Imrân Louza | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Watford 1-1 Hull Citypic.twitter.com/2gAScKLQwo — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 27, 2025

وتجلّى الحضور المغربي أيضاً في الجولة السابعة من بطولة الليغا الإسبانية مع المدافع عبد الكبير عبقار (26 عاماً)، الذي قدّم تمريرة حاسمة في تعادل فريقه خيتافي أمام ضيفه ليفانتي بنتيجة (1-1). وبرز عبقار حين مرّر كرة رأسية دقيقة إلى زميله الإسباني خوان إغليسياس، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الـ57. وتُعد هذه أول مساهمة تهديفية للاعب القادم من صفوف نادي ديبورتيفو ألافيس مع فريقه الجديد خيتافي.

👟 ASISTENCIA de Abdel Abqar🇲🇦 con el Getafe ✅️ pic.twitter.com/EVOyPLCYl9 — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) September 27, 2025

وفي الدوري البلجيكي لكرة القدم، خطف لاعب جزر القمر، رفيقي سعيد (25 عاماً)، الأنظار رغم خسارة فريقه ستاندار لييج أمام كلوب بروج بنتيجة (1-2) في الجولة التاسعة من المنافسة. وافتتح رفيقي التسجيل لفريقه بهدف رائع في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية، غير أنّ تشكيلة فريق ستاندار لييج فشلت في الحفاظ على التقدم وتعرضت للهزيمة، ليتجمّد رصيد الفريق عند 11 نقطة في المركز التاسع.