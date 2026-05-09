شارة خاصة لنجوم "الظهور الأول" في كأس العالم 2026

09 مايو 2026   |  آخر تحديث: 20:03 (توقيت القدس)
لامين يامال لاعب المنتخب الإسباني ونجم برشلونة،27 مارس 2026 (مانويل كيماديلوس/Getty)
- في خطوة غير مسبوقة، سيشهد كأس العالم 2026 ارتداء اللاعبين الجدد "شارة خاصة" تميزهم كوافدين جدد، مما يضيف لمسة فريدة للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

- من بين النجوم الذين سيرتدون الشارة، الإسباني لامين يامال والنرويجي إرلينغ هالاند، حيث ستتحول قمصانهم إلى قطع تذكارية نادرة.

- لأول مرة، سيشارك 48 منتخباً في البطولة، بما في ذلك منتخبات تشارك لأول مرة مثل الأردن، مما يعزز التنوع والإثارة في الحدث العالمي.

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإضافة لمسة جديدة وغير مسبوقة في كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تقرر أن يرتدي اللاعبون الذين يخوضون أول مباراة لهم في كأس العالم "شارة خاصة" على قمصانهم، تميزهم بصفتهم وافدين جدد إلى البطولة العالمية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبرتيفو" الإسبانية، فإن النسخة المقبلة من كأس العالم لن تكون تاريخية فقط بسبب تنظيمها المشترك بين ثلاث دول، بل أيضاً بسبب هذه الفكرة الجديدة التي تستهدف إبراز النجوم الذين يعيشون تجربتهم المونديالية الأولى.

وسيكون من أبرز اللاعبين الذين سيظهرون بهذه الشارة في كأس العالم النجم الإسباني الشاب لامين يامال، المتوج بلقب بطل أوروبا مع المنتخب الإسباني، والذي سيخوض أولى مبارياته على أكبر مسرح كروي دولي، وهو في الثامنة عشرة من عمره فقط (سيبلغ التاسعة عشرة تقريباً مع نهاية كأس العالم، في 13 يوليو/تموز).

كما يبرز العديد من المواهب التي سترتدي تلك الشارة على غرار مواطنه باو كوبارسي والنرويجي إرلينغ هالاند والتركي أردا غولر والإنكليزي مايكل أوليسيه والبرازيلي إستيفاو ويليان. وأوضحت التقارير أن القمصان التي سيرتديها اللاعبون الذين يخوضون أول ظهور أو أول مشاركة لهم في المونديال ستتحول لاحقاً إلى قطع تذكارية نادرة من كأس العالم، تُستخدم ضمن بطاقات ومقتنيات خاصة بعالم الهواة وجمع التذكارات الرياضية لدى "فيفا".

ويشارك في كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ 48 منتخباً من مختلف دول العالم، ومنهم الكثير من يشارك للمرة الأولى في تاريخه على غرار المنتخب الأردني ونجمه موسى التعمري الذي سيكون من بين اللاعبين الذين سيرتدون تلك الشارة مع بقية زملائه في صفوف منتخب النشامى.

