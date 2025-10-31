شارة القيادة العربية تلمع في أوروبا بعد صلاح ومحرز وزياش

- أظهر اللاعبون العرب في أوروبا قدرات قيادية متميزة، حيث حصل محمد صلاح، رياض محرز، وحكيم زياش على شارة القيادة في أنديتهم، مما يعكس قدرتهم على تجاوز التحديات وتحمل مسؤوليات القيادة. - في الدوري الفرنسي، منح المدرب روبيرتو دي زيربي شارة القيادة للمدافع المغربي نايف أكرد في نادي أولمبيك مرسيليا، كما تألق أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان بقيادته للفريق. - أنيس حاج موسى، الموهبة الجزائرية الشابة، حمل شارة القيادة في فاينورد الهولندي، مما يعزز من حضور القيادة العربية في كرة القدم الأوروبية.

كسب عدد من اللاعبين العرب ثقة مدربيهم في أوروبا بفضل مستوياتهم وطريقة تعاملهم مع زملائهم خلال المباريات، ما منحهم شارة القيادة بعد نجوم سبقوهم إلى ذلك، من بينهم المصري محمد صلاح (33 عاماً) والجزائري رياض محرز (34 عاماً) والمغربي حكيم زياش (32 عاماً). ويؤكد ذلك أن المواهب العربية لا تزال في أوج عطائها في القارة العجوز، وقادرة على تجاوز التحديات وحمل شارة القيادة في كرة القدم.

ومنح المدير الفني لنادي أولمبيك مرسيليا روبيرتو دي زيربي شارة القيادة للمدافع المغربي نايف أكرد في مباراة الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي أمام لانس. ورأى المدرب الإيطالي أن المدافع يمتلك شخصية قوية تؤهله لقيادة زملائه في أرضية الملعب، وتوجيههم بفضل نظرته الثاقبة، وقدرته على قراءة تفاصيل اللعب. كما أشاد دي زيربي بأسلوب أكرد في التعامل مع الحكام، نظراً لأن القائد يتمتع بحق الاعتراض على القرارات التحكيمية، ومناقشتها في وقت وجيز وبطريقة منضبطة.

Aguerd capitaine de Marseille 💪💪 pic.twitter.com/T3whef99OO — Sheesh 🥶 (@DaRealDrew_) October 25, 2025

وحمل النجم المغربي أشرف حكيمي شارة القيادة في المباراة الأخيرة مع باريس سان جيرمان ضد بريست، ودفعه ذلك لتقديم مجهود إضافي والمساهمة بشكل مباشر في فوز فريقه واستعادة صدارة الدوري الفرنسي، بعدما سجل هدفين وظهر بأداء باهر. وأبرز حكيمي روح القائد من خلال تفاعله المثالي مع زملائه، ليصبح المدافع، الذي لم تتجاوز سنّه 26 عاماً، قائداً لبطل دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد منتخب المغرب في مناسبات عدة.

🇲🇦 5 G/A in 12 matches this season

🇲🇦 Third brace as a PSG player

🇲🇦 Two goals in 10 minutes today



CAPTAIN HAKIMI. ©️ pic.twitter.com/WbzD6WlKha — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 25, 2025

وسبق أن حمل الموهبة الجزائرية أنيس حاج موسى شارة القيادة في مباريات عديدة مع فاينورد الهولندي، رغم أن سنّه لا تتجاوز 23 عاماً. ومنح أسطورة الكرة الهولندية السابق ومدرب النادي الحالي روبن فان بيرسي ثقته للاعب الجزائري مراراً، حتى في مواجهات دوري أبطال أوروبا. وأسهم ذلك في رفع قيمته بسوق الانتقالات، بعدما وصل إلى مستويات فنية لافتة، ورسّخ مكانته بين أبرز المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية.

Anis Hadj Moussa capitaine aujourd’hui Allah y barek ! 🇩🇿 pic.twitter.com/yd1qVNZHYV — El Khadra Foot🎙️🌙 (@ElKhadraFoot) September 28, 2025

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول في أكثر من مناسبة، بعد أن أثبت حضوره وشخصيته داخل غرفة الملابس وخارجها. وتسلّم رياض محرز شارة قيادة ليستر سيتي خلال رحلة التتويج التاريخية بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز. كما حمل حكيم زياش شارة أياكس أمستردام في مباريات مهمّة مستنداً إلى تأثيره الفني ودوره القيادي، ليرسّخ هذا الثلاثي مكانة اللاعب العربي قائداً في أكبر الأندية الأوروبية.

وتفتح هذه النماذج الباب أمام مرحلة جديدة يتقدّم فيها اللاعب العربي بثقة إلى الصفوف الأولى، ليس فقط باعتباره صانعاً للألعاب أو هدّافاً، بل بوصفه قائداً يُلهم زملاءه ويصنع هوية الفريق داخل الملعب. ومع استمرار بروز أسماء شابة تفرض شخصيتها في الدوريات الكبرى، يتعزّز حضور القيادة العربية في كرة القدم الأوروبية، وتكبر معها الآمال برؤية أجيال متتابعة تحمل الشارة، وتدافع عن مكانتها بأداء استثنائي وطموح لا ينطفئ.