شائعة سولاري تثير غضب بنزيمة والاتحاد يقترب من مدربه الجديد

- أثارت شائعات تولي سانتياغو سولاري تدريب الاتحاد غضب كريم بنزيمة، الذي نفى بشدة أي دور له في ترشيح المدرب الأرجنتيني، مؤكداً أن هذه الأنباء مجرد "أحلام" مروجيها. - بعد إقالة لوران بلان إثر هزيمة الاتحاد أمام النصر، تبحث الإدارة عن مدرب يعيد الانضباط والتوازن، مع تفضيل للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يُعتبر الأقرب لتولي المهمة. - يواصل الاتحاد مشاوراته لحسم هوية المدرب الجديد، وسط ترقب جماهيري للإعلان الرسمي، بهدف تصحيح الأخطاء واستعادة التوازن سريعاً.

أثارت شائعة تولي الأرجنتيني سانتياغو سولاري (48 عاماً) تدريب نادي الاتحاد السعودي غضب النجم الفرنسي، كريم بنزيمة (37 عاماً)، في وقت يواصل فيه "العميد" خطواته الجادة للاقتراب من مدربه الجديد، بعد إقالة الفرنسي لوران بلان (59 عاماً). وردّ قائد الفريق بقسوة على الأنباء التي ربطت اسمه بترشيح المدير الفني الأسبق لريال مدريد، مؤكداً أنها لا تتجاوز "أحلام" من يروجها.

وأشعلت هزيمة نادي الاتحاد أمام نظيره النصر، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أزمة داخلية انتهت بإبعاد بلان، لتفتح الإدارة الاتحادية صفحة جديدة في رحلة البحث عن مدرب يعيد الانضباط والتوازن إلى الفريق. وزادت الضغوط بعد التراجع في الأداء والنتائج، ما جعل مسألة التغيير خياراً حتمياً، فيما تبدو الوجهة البرتغالية هي المفضلة عند مجلس الإدارة في الوقت الحالي. وبرز اسم المدرب السابق لبورتو البرتغالي ونانت الفرنسي وميلان الإيطالي، البرتغالي سيرجيو كونسيساو، كأبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب بطل الدوري السعودي في النسخة الماضية. ودخلت المفاوضات مراحل متقدمة وسط قناعة لدى الإدارة والجماهير بأن شخصية المدرب الصارم وفلسفته الهجومية قادرتان على إعادة بريق الاتحاد محلياً وقارياً.

وأشعل ظهور اسم سولاري الساحة الإعلامية بعدما تداول صحافي معلومة مفادها بأنّ بنزيمة هو من اقترح التعاقد معه. لكن القائد الفرنسي لم يتأخر في الرد عليه عبر مواقع التواصل، وفقاً لما نشره موقع راديو "آر إم سي سبورت" الفرنسي، اليوم السبت، وكتب ساخراً: "ربما في أحلامك"، في إشارة واضحة إلى رفضه التورط في مثل هذه التكهنات. واستعاد المتابعون تصريحات قديمة لبنزيمة تعود إلى عام 2019، حين دافع عن سولاري وهو على وشك الإقالة من تدريب ريال مدريد. غير أن الرد الأخير أوضح أن المهاجم المخضرم ينأى بنفسه عن التدخل في قرارات الإدارة الاتحادية الحالية، وهو الذي كان محل تهم منذ فترة بكونه صاحب القرار في النادي السعودي.

ويواصل نادي الاتحاد السعودي حالياً مشاوراته لحسم هوية المدرب الجديد، بينما يترقب مشجعوه الإعلان الرسمي القريب، لتصحيح الأخطاء سريعاً واستعادة التوازن من جديد. وتؤكد المؤشرات أن كونسيساو هو الأقرب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، ليبدأ النادي مشروعه بعيداً عن الشائعات والضغوط.