سينيسي يُشعل صراع الميركاتو.. أندية كبرى تسعى لضمّه

- أعلن نادي بورنموث أن المدافع ماركوس سينيسي سيغادر النادي بنهاية عقده في يونيو 2026، معبراً عن امتنانه للفترة التي قضاها في النادي والدعم الذي تلقاه من المشجعين. - يوفنتوس يدرس التعاقد مع سينيسي مجاناً، حيث يعتبره تياغو موتا إضافة مهمة لتشكيلة الفريق، لكن التعاقد معه سيكون تحدياً بسبب اهتمام أندية إنكليزية أخرى. - تشلسي من بين الأندية المهتمة بضم سينيسي، لكن احتمالية انتقاله خلال الصيف تبدو ضعيفة، بينما يظل يوفنتوس وتوتنهام وبرشلونة مهتمين به.

أكد نادي بورنموث الإنكليزي أن المدافع ماركوس سينيسي سيغادر النادي بنهاية عقده في يونيو/ حزيران 2026، لكن وفقاً لتقارير صحافية إيطالية، فإن يوفنتوس لا يملك أملاً كبيراً في التعاقد مع قلب الدفاع الأرجنتيني الذي يُتوقع انضمامه إلى نادٍ آخر في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأكد نادي بورنموث، الناشط في الدوري الإنكليزي الممتاز، أن سينيسي سيغادر النادي لاعباً حراً بنهاية عقده في يونيو/ حزيران، وقال في بيان رسمي: "تنتهي رحلته بعد أربع سنوات لا تُنسى على الساحل الجنوبي"، في حين تفاعل اللاعب حول ذلك: "منذ اليوم الأول لوصولي، شعرت وكأنني في بيتي في هذا النادي. أنا فخورٌ بكلّ ما حققناه خلال السنوات الأربع الماضية، وممتن للدعم الذي قدمه لي المشجعون دائماً، سيظل نادي بورنموث يحتل مكانة خاصة في قلبي، وسأحتفظ بذكريات جميلة عن الفترة التي قضيتها هنا. ما زالت أمامنا مباراتان مهمتان في الموسم، وأتطلع بشوق إلى ما يمكننا تحقيقه معاً".

ويدرس يوفنتوس التعاقد مع قلب الدفاع الأرجنتيني، خاصةً مع إمكانية ضمه مجاناً، فاللاعب البالغ من العمر 29 عاماً يجيد استخدام قدمه اليسرى ببراعة، وهو نوع اللاعبين الذي يرغب تياغو موتا في إضافته إلى تشكيلة البيانكونيري لموسم 2026-2027، ومع ذلك، سيكون التعاقد معه تحدياً للبيانكونيري، حيث جذب مدافع بورنموث اهتمام أندية أخرى في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن نادي تشلسي من أبرز الأندية المهتمة بضم سينيسي، لكن وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قللت مصادر في ستامفورد بريدج من احتمالية انتقاله خلال الصيف، بينما لا تزال أندية يوفنتوس وتوتنهام وبرشلونة مهتمة به. وأضاف موقع كالتشيو ميركاتو أن يوفنتوس سيحاول التعاقد مع سينيسي في الأسابيع المقبلة، لكن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن يبقى قلب الدفاع الأرجنتيني في إنكلترا.