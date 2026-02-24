سينيسي المتألق في إنكلترا بين يوفنتوس ودورتموند

- يشهد المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي اهتمامًا كبيرًا من يوفنتوس الإيطالي، الذي يسعى لضمه لتعزيز دفاعه بعد أدائه المميز مع بورنموث، حيث قدم له عرضًا مغريًا يمتد لثلاث أو أربع سنوات براتب سنوي يصل إلى خمسة ملايين يورو. - يهدف يوفنتوس لتشكيل ثنائي دفاعي قوي مع البرازيلي غيلسون بريمر، لتعويض تراجع القوة الدفاعية التي عانى منها الفريق في السنوات الأخيرة، خاصة بعد رحيل بونوتشي وكيلليني وبارزالي. - بوروسيا دورتموند الألماني ينافس يوفنتوس على ضم سينيسي، معتبرًا إياه القائد المثالي لدفاعه، بينما أبدت أندية أخرى مثل تشلسي وروما اهتمامها باللاعب.

شهدت المنافسة على ضمّ المدافع الأرجنتيني، ماركوس سينيسي (28 عاماً)، الذي يُعتبر واحداً من أبرز المدافعين في الدوري الإنكليزي الممتاز، تطوراً مثيراً خلال الساعات الأخيرة، مع دخول فريق يوفنتوس الإيطالي على خط التعاقد معه بحسب ما ذكرته صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" أمس الاثنين.

ويسعى نادي يوفنتوس لتجنّب أي مفاجآت في خططه للموسم المقبل، لذلك وضع اللاعب الأرجنتيني على قائمة أولوياته، بعدما أظهر مستوى مميزاً مع نادي بورنموث الإنكليزي، وهو الذي ينتهي هذا الصيف، وبالتالي بات قادراً على التفاوض مع الفريق الذي يرغب به، مما دفع يوفنتوس لتقديم عرضٍ مغرٍ يُناهز خمسة ملايين يورو سنوياً ويمتد لثلاث أو أربع سنوات وفقاً للمصدر عينه، إلى جانب حصوله على مكافآت مرتبطة بالأداء.

ويرغب يوفنتوس الإيطالي الذي لم يُحدد حتى اللحظة مصير مدربه لوتشانو سباليتي خلال الموسم المقبل، تشكيل ثنائي دفاعي مميز وقوي، ليلعب بذلك الأرجنتيني إلى جانب البرازيلي غيلسون بريمر، خاصة أنّ شباك السيدة العجوز عانت من الاهتزاز خلال المواسم الماضية مع تراجع القوة الدفاعية التي عُرف بها سابقاً، أقلّه في السنوات التي حضر فيها ليوناردو بونوتشي، وجورجيو كيلليني، وأندريا بارزالي.

ولا يُعتبر نادي يوفنتوس الفريق الوحيد الساعي لضمّ سينيسي خلال الميركاتو الصيفي، حيث وضع بوروسيا دورتموند الألماني كلّ ثقله للحصول على خدماته، معتبراً إيّاه القائد الأمثل لدفاعه خلال المواسم المقبلة، لكن الراتب الذي قدّمه يوفنتوس للاعب الذي خاض 105 مباريات بقميص بورنموث وضعه في المقدمة ليحسم الملف بنسبة كبيرة، مع العلم أنّ أندية عملاقة أخرى مثل تشلسي وروما استفسرت عن وضع نجم سان لورنزو الأرجنتيني وفينورد الهولندي سابقاً.