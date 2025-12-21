- أسلحة قوية للمنتخب المغربي: خالد سينوح يشير إلى أن المنتخب المغربي يمتلك ثلاثة أسلحة قوية للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2025، وهي جيل ذهبي، عامل الأرض والجمهور الشغوف، وتجانس الفريق الذي يضم قادة متعددين في الملعب. - مسيرة سينوح المهنية: شغل سينوح منصب مدير تقني في اتحاد كوراساو، مساهماً في تأهلهم التاريخي لكأس العالم 2026، وسبق له العمل كمدرب ومدرب حراس في أندية هولندية، ولعب للمنتخب المغربي بين 2004 و2006. - فرصة تاريخية للمغرب: يؤكد سينوح أن المغرب أمام فرصة تاريخية لتحقيق اللقب القاري، مشدداً على أهمية استغلال الظروف المثالية لتحقيق النجاح.

أشار خالد سينوح، حارس مرمى المنتخب المغربي الأول السابق، إلى أن أسود الأطلس يتمتعون بثلاثة أسلحة قوية للتتويج بالنسخة القادمة من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستُقام بالمملكة المغربية في الفترة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني 2026.

وشغل سينوح مهمة مدير تقني في اتحاد كوراساو لكرة القدم قبل أشهر، مساهماً في التأهل التاريخي لهذا البلد الصغير لأول مرة في التاريخ لنهائيات كأس العالم 2026، وشغل قبل ذلك مجموعة من المهام مدرباً ومدربَ حراس مع أندية هولندية مختلفة. ولعب خالد سينوح خلال مسيرته الاحترافية مع 11 نادياً في عشرين موسماً وشارك في 215 مباراة، حيث فاز في موسم واحد بالكأس ولم يفز بأي دوري. ولعب للمنتخب المغربي الأول لفترة قصيرة بين 2004 و 2006.

وقال سينوح في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "المنتخب المغربي يمتلك أسلحة قوية في الوقت الراهن، لدينا أيضا جيل ذهبي، جميع الظروف مؤاتية لأسود الأطلس للتتويج بكأس أمم أفريقيا، الفشل في تحقيق اللقب سيكون خيبة كبيرة لنا، لذلك الجميع على وعي بالمسؤولية".

وأضاف ذاكراً: "من بين الأسلحة التي يتسلح بها المنتخب المغربي في البطولة القادمة عاملا الأرض والجمهور، إنه عامل مساعد جداً، خاصة أن الجمهور المغربي شغوف بكرة القدم حد الجنون"، وواصل حارس مرمى أزد ألكمار السابق قائلاً: "إضافة إلى كل هذا، المجموعة متجانسة، لذلك تلاحظ أن المنتخب المغربي لديه أكثر من قائد في الملعب، عندما يغيب أشرف حكيمي، تجد ياسين بونو أو نصير مزراوي أو أمرابط أو غانم سايس".

واختتم حديثه قائلاً: "المغرب أمام فرصة تاريخية لتحقيق هذا اللقب القاري، ويجب أن تُستغل بأفضل طريقة ممكنة، عندما لعبت في المنتخب الوطني، أدركت حجم الرغبة في تحقيق الألقاب، وشغف الجمهور، وكان هذا قبل أعوام، أما اليوم، فالأمر تضاعف".