سينر يُهدد ألكاراز وصدارته في بطولة مونتي كارلو

- يانيك سينر يهدد صدارة كارلوس ألكاراز في بطولة مونتي كارلو المفتوحة للتنس، بعد تتويجه بالثنائية الشمسية، ويسعى لتقليص فارق النقاط وخطف الصدارة من اللاعب الإسباني. - ألكاراز يدافع عن لقبه في مونتي كارلو ويبدأ مشواره بمواجهة ستانيسلاس فافرينكا أو سيباستيان بايس، بينما يبدأ سينر من الدور الثاني بمواجهة الفائز بين مويس كواميه وأوغو أومبير. - غياب نوفاك ديوكوفيتش عن البطولة يفتح المجال أمام سينر وألكاراز للتنافس على الصدارة، مع احتمالية مواجهة مثيرة بينهما.

يُهدد النجم الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، منافسه الإسباني، كارلوس ألكاراز (22 سنة)، وصدارته في بطولة مونتي كارلو المفتوحة للتنس، التي ستنطلق غداً 5 إبريل/نيسان، وتستمر حتى 12 منه، حيثُ يبحث الثنائي عن لقب جديد في موسم عام 2026.

ويدخل النجم الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، منافسات بطولة مونتي كارلو بقوة، بعد تتويجه بالثنائية الشمسية (لقبا إنديان ويلز وميامي)، وعينه على لقب جديد هذا الموسم أمام منافس إسباني شرس اسمه كارلوس ألكاراز، متصدر التصنيف العالمي، إذ سيبحث النجم الإيطالي عن تقليص فارق النقاط أكثر، وخطف صدارة التصنيف من اللاعب الإسباني.

في المقابل، سيُحاول ألكاراز الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي، والدخول بقوة في موسم الملاعب الترابية الذي ينطلق الآن، وهو الذي تُوج بلقبي بطولتي أستراليا المفتوحة والدوحة على الملاعب الصلبة قبل أسابيع، في وقت خرج فيه من الدور نصف النهائي في بطولتي إنديان ويلز وميامي مؤخراً، سامحاً للنجم الإيطالي سينر بتحقيق اللقبين.

وفي بطولة مونتي كارلو التي ستُقام في موناكو، أول بطولة مهمة على الملاعب الترابية التي تبلغ ذروتها في رولان غاروس (24 مايو/أيار-7 يونيو/حزيران)، بات مركز ألكاراز الأول عالمياً تحت ضغط كبير، إذ يدافع عن 1000 نقطة، في حين أن سينر سيكسب كل نقاطه، بعدما غاب عن نسخة العام الماضي، بسبب الإيقاف على خلفية قضية المنشطات.

ويمكن للنجم الإيطالي استعادة صدارة التصنيف العالمي في ثلاث حالات: إذا بلغ نصف النهائي وخرج ألكاراز قبل ذلك، أو إذا وصل إلى النهائي وخسر الإسباني في نصف النهائي، أو إذا تُوّج باللقب على حساب الإسباني، ولتحقيق ذلك، سيكون عليه إظهار تطور على أرضية لا تزال تعانده في بطولات الغراند سلام. وربما تشكل مواجهة محتملة مع غريمه الكبير فرصة للثأر بعد النهائي الأسطوري في رولان غاروس في حزيران/يونيو الماضي، حين قلب ألكاراز الطاولة رغم حصول سينر على ثلاث كرات لحسم المباراة، وفاز الإسباني بخمس مجموعات بعد 5 ساعات و29 دقيقة من اللعب.

وبعد إعفائه من الدور الأول، يستهل ألكاراز مشواره بمواجهة السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا (41 عاماً)، المدعو من المنظمين، أو الأرجنتيني سيباستيان بايس (المصنف 50 عالمياً)، وربما يلتقي في ربع النهائي الكازاخستاني ألكسندر بوبليك (المصنف 11). وكحال الإسباني، يبدأ يانيك سينر مشاركته من الدور الثاني، حين يواجه الفائز من المواجهة الفرنسية الخالصة بين مويس كواميه (المصنف 328 عالمياً)، البالغ 17 عاماً والمدعو من المنظمين، وأوغو أومبير (المصنف 34 عالمياً).

وستشهد بطولة مونتي كارلو غياب النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الرابع عالمياً، والمتوج بلقب مونتي كارلو مرتين (2013 و2015)، إذ انسحب الصربي البالغ 38 عاماً ومن المتوقع أن يعود في ماسترز مدريد (22 إبريل/نيسان حتى 3 مايو/أيار)، وفقاً لرابطة لاعبي التنس المحترفين.