بكين

01 أكتوبر 2025
سينر يرفع كأس بطولة الصين المفتوحة للتنس، 1 أكتوبر 2025 (فريد لي/Getty)
تمكن النجم الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، من حسم لقب بطولة الصين المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء، بعد الانتصار على منافسه الأميركي ليرنر تين (19 عاماً)، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما، بواقع مجموعتين دون رد.

واستطاع المصنف الثاني عالمياً يانيك سينر حسم المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة (6-2)، قبل أن يواصل استعراضه في المواجهة النهائية وينهي المجموعة الثانية بنتيجة (6-2) أيضاً، مستغلاً الحالة البدنية لمنافسه الأميركي ليرنر تين (المصنف 52 عالمياً)، وينجح في تحقيق لقب بطولة الصين المفتوحة للتنس، بعد لقاء استمر ساعة و12 دقيقة في الملعب الرئيس "دايموند" بمجمع التنس في العاصمة بكين.

وحصل ليرنر تين، الذي كان يخوض أول نهائي له ويسعى لأن يصبح أصغر فائز أميركي سناً في بطولات اتحاد المحترفين منذ فعلها مواطنه آندي روديك في عام 2002، على فرصتين لكسر إرسال منافسه في المجموعة الثانية، لكن سينر تصدى لهما وتقدم (4-2)، قبل أن يحسم بطل 2023 المباراة لصالحه ويحصد اللقب.

وبهذا الانتصار، يحقق اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً لقبه الحادي والعشرين في بطولات رابطة محترفي التنس، والثالث له في عام 2025، بعد تتويجه ببطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون، ليعادل يانيك سينر إنجاز كل من الأسطورة الإسباني المعتزل رافاييل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتمثل بالفوز بلقبين أو أكثر في بطولة الصين المفتوحة للتنس.

