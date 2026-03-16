سينر يُتوج بلقب بطولة إنديان ويلز لأول مرة في مسيرته

- حقق الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًا، أول لقب له في بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف بمجموعتين (7-6) و(7-6)، ليصبح ضمن قائمة اللاعبين الذين فازوا بجميع الدورات الست على الأراضي الصلبة. - لم يتمكن دانييل ميدفيديف، المصنف الـ11 عالميًا، من كسر إرسال سينر في النهائي رغم تقدمه في الشوط الفاصل من المجموعة الثانية، بعد فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز في نصف النهائي. - في فئة السيدات، ثأرت أرينا سابالينكا من إيلينا ريباكينا وتوجت باللقب بعد فوزها بمجموعتين مقابل واحدة، محققة انتصارها التاسع أمام ريباكينا.

وحصد الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني عالمياً لقب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرته إثر التفوق على الروسي دانييل ميدفيديف بمجموعتين (7-6) و(7-6)، فجر الاثنين، ليُحقق النجم الإيطالي صاحب الـ24 سنة باكورة ألقابه في دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة، رافعاً عدد انتصاراته إلى عشرة في فئة الماسترز، كما فاز في جميع الدورات الست التي تقام على الأراضي الصلبة لينضم إلى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والسويسري روجيه فيدرر في قائمة محققي هذا الانجاز.

في المقابل لم ينجح مدفيديف المصنف الـ11 عالمياً والذي فاجأ عشاق الكرة الصفراء بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، في الدور نصف النهائي في الحصول على فرصة كسر إرسال منافسه ولو لمرة واحدة، في حين فرّط بتقدمه (4-صفر) في الشوط الفاصل من المجموعة الثانية ليخرج خاسراً في النهائية.

يُذكر أنه في فئة السيدات، ثأرت أرينا سابالينكا من إيلينا ريباكينا الثالثة وتُوجت باللقب للمرة الأولى، وذلك بعد أن كانت البيلاروسية قد خسرت النهائي مرتين أمام ريباكينا بالذات في عام 2023 ثم الروسية ميرا أندرييفا العام الماضي، لتحسم المواجهة لمصلحتها هذه المرة في نسخة عام 2026، بالفوز بمجموعتين مقابل واحدة (3-6) ثم (6-3) و(7-6).

وثأرت سابالينكا من ريباكينا التي تغلبت عليها في المواجهتين الأخيرتين في نهائي بطولة "دبليو تي أيه" الختامية بنهاية العام الماضي وبطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، محققة انتصارها التاسع مقابل سبع خسارات أمام اللاعبة صاحبة الـ26 سنة التي ستصعد إلى وصافة تصنيف اللاعبات المحترفات رغم فشلها في إحراز لقبها الـ13 (بينها لقبان كبيران).